Βιοτέρ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά €68 εκατ. και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως €2 εκατ.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙOΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι οι μέτοχοί της συγκεντρώθηκαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 29/05/2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

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Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή μέσω νομίμου εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα) δεκαοκτώ (18) μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες έξι (9.257.006) μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 52,65% επί του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο κ. Ευάγγελος Στράτης, ο οποίος εκλέγεται ομόφωνα από τους μετόχους.

Με τη διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης [Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού], ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Στράτης παρουσίασε την πρόταση αλλαγής της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, που είναι η εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος κατέχει δίπλωμα πολιτικού μηχανικού», ώστε να διαγραφεί η απαίτηση για τον Γενικό Διευθυντή να έχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με 9.257.006 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την πρόταση αυτή και η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού τροποποιήθηκε ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας».

Σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης [Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός της θητείας του], μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου από το Δ.Σ. της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με 9.257.006 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου και αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται από τα εξής μέλη:

1. Ευάγγελος Στράτης του Γεωργίου

2. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου

3. Ανδρέας Μαυροσκότης του Γεωργίου

4. Αντώνιος Μαυροσκότης του Γεωργίου

5. Φραγκίσκος Γονιδάκης του Κωνσταντίνου

6. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 24.6.2032, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τους α) Φραγκίσκο Γονιδάκη και β) Κωνσταντίνο Βαρσάμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή του, προκειμένου να καθοριστούν οι ιδιότητες των μελών και να συσταθούν οι απαιτούμενες επιτροπές.

Σχετικά με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης [Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με απορρόφηση ζημιών ποσού 68.000.000,00 € και παράλληλα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως ποσού 2.000.000 € με πρόβλεψη για μερική κάλυψη και άσκηση δικαιώματος προτίμησης], αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση, με ψήφους 9.257.006 υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, έχοντας λάβει υπόψη την από 28.5.2026 Συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων CEPAL, Intrum και DoValue για την εν γένει διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και την ανάγκη χρηματοδότησης της νέας συμφωνίας εξυγίανσης που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των διαχειριστριών εταιρειών/πιστωτικών ιδρυμάτων, οι βασικοί όροι της οποίας περιγράφονται στην από 28.5.2026 Συμφωνία, την από 29.5.2026 εισήγηση του Δ.Σ. και την από 10.6.2026 σχετική έκθεση του Δ.Σ.:

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €67.857.850,44, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €4,16 σε €0,30, με σκοπό την απορρόφηση αντίστοιχων συσσωρευμένων ζημιών, χωρίς μεταβολή του αριθμού των μετοχών (που ανέρχεται σε 17.579.754 μετοχές) και χωρίς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €2.000.000, με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω της έκδοσης έως 6.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή. Στην αύξηση παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και δικαίωμα προεγγραφής για τους δικαιούχους του δικαιώματος προτίμησης για τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες της αύξησης, τονίζοντας ότι για το καθορισμό των σχετικών χρονικών προθεσμιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό σημείο δημοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού της διαδικασίας και των ημερομηνιών άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης, της διαδικασίας προεγγραφής και κατανομής τυχόν αδιάθετων μετοχών, της έγκρισης και οριστικοποίησης του πληροφοριακού δελτίου, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και για την υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεότερες ανακοινώσεις.

Σχετικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης [Έγκριση αποφάσεων για διευθέτηση Δανείων και Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης], η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, με 9.257.006 ψήφους υπέρ και ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη σύναψη νέας συμφωνίας εξυγίανσης που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των διαχειριστριών εταιρειών/πιστωτικών ιδρυμάτων, οι βασικοί όροι της οποίας περιγράφονται στην από 28.5.2026 Συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων CEPAL, Intrum και DoValue για τη συνολική διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας ανέγνωσε η κυρία Αντωνία Κατσαρού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση, εξειδίκευση και ρύθμιση ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών, σύναψη, υπογραφή και υλοποίηση της νέας συμφωνίας εξυγίανσης.

Σχετικά με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης [Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις] δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Όλες οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με 9.257.006 ψήφους υπέρ, δηλαδή ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και ποσοστό 52,65% επί του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.