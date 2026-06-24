Βορίδης-για-Αβραμόπουλο:-Δεν-βλέπω-πολιτικό-ζήτημα-και-δεν-θεωρώ-ότι-επηρεάζει-την-κυβέρνηση

«Εγώ δεν βλέπω πολιτικό ζήτημα» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Μάκης Βορίδης για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τον οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ερωτηθείς για το εάν η υπόθεση αυτή προβληματίζει την κυβέρνηση, αρχικά ο κ. Βορίδης απάντησε πως «δεν είναι ευχάριστες οι ποινικές υποθέσεις αλλά γενικώς δεν θεωρώ ότι επηρεάζει την κυβέρνηση. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές, δηλαδή αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και συγκεκριμένη άδεια γι’ αυτό. Πάντως, δωροδοκίες και μίζες που δηλώνονται, δεν υπάρχουν. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μια παράνομη πράξη για την οποία να λάβει μια αμοιβή, δεν πάει να τη δηλώσει την αμοιβή στην εφορία, έτσι;»

«Το δικονομικό κομμάτι προκαλεί μια εντύπωση», επισήμανε ο κ. Βορίδης, χαρακτηρίζοντας «υπερβολικές» τις αναφορές για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Πάντως σημείωσε πως «το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί, αλλά πριν την εκτέλεσή του, υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται». «Εγώ δεν βλέπω πολιτικό ζήτημα για μια υπόθεση που έχει δηλωθεί», συνέχισε ο κ. Βορίδης.

Ερωτώμενος για το εάν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο κ. Αβραμόπουλος, ο κ. Βορίδης απάντησε «κατά τη γνώμη μου, ναι».

Για την καταδίκη Ασημακοπούλου και τον GDPR

Στη συνέχεια ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση της καταδίκης της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, λέγοντας: «Έχουμε μια πρωτοβάθμια καταδίκη και αυτό ανοίγει πιο μεγάλη συζήτηση. (Η κ. Ασημακοπούλου) έστειλε ένα μήνυμα χωρίς να έχει άδεια του λήπτη του - και ο λήπτης του - παραπονέθηκε γι’ αυτό. Το κακό που έγινε είναι ότι στο email ενός ανθρώπου πήγε ένα μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας που αυτός δεν είχε συναινέσει να το λάβει».

Ακολούθως, επισήμανε πως πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) «για το κατά πόσο πρέπει να έχουμε ειδικές προβλέψεις για την πολιτική επικοινωνία. Διότι κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το ίδιο με το να δέχεστε διαφημιστικά προϊόντα (…) με διαφορετικό τρόπο πρέπει να μεταχειριστεί κάποιος ένα μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας. Στο μήνυμα της νομοθεσίας ενδεχομένως χρειάζεται νομοθεσία. Εγώ θα το αντέστρεφα. Να υπάρχει ένα κουμπί που να λέει πως δεν θέλει για παράδειγμα να επικοινωνεί με τον κ. Βορίδη. Όχι να λέμε στην πρώτη επικοινωνία για τον GDPR».

«Ο πρωθυπουργός έχει πει επίμονα πως οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο», επισήμανε τέλος ο κ. Βορίδης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.