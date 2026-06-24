Βουλή:-Οι-θέσεις-των-κομμάτων-για-την-τροπολογία-για-τα-δάνεια-Κατσέλη-και-τα-μέτρα-του-νομοσχεδίου

Η τροπολογία της κυβέρνησης με τις ρυθμίσεις για τα ενήμερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες βρέθηκε στο επίκεντρο των τοποθετήσεων των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια.

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Ο εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, αναφερόμενος στην τροπολογία, τόνισε πως αυτή «δεν αποτελεί κάποια δικαστική επιταγή ούτε επιβαλλόμενη υποχρέωση της Πολιτείας. Αποτελεί, μια συνειδητή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης της ΝΔ να σταθεί έμπρακτα δίπλα σε ανθρώπους που για χρόνια βρέθηκαν αντιμέτωποι με το βάρος της κρίσης και του ιδιωτικού χρέους». Με τη νέα αυτή ρύθμιση, είπε ο κ. Μπαραλιάκος, «εφαρμόζεται καθολικά η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πλέον, ο τόκος δεν υπολογίζεται επί του συνολικού ύψους της οφειλής, αλλά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης, γεγονός που οδηγεί σε θεαματική μείωση των επιβαρύνσεων και σε ουσιαστική ελάφρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η νέα διάταξη αποκτά και αναδρομικό χαρακτήρα για όσους βρίσκονται ήδη σε ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επανυπολογίζονται με βάση το νέο πλαίσιο, μειώνοντας αντίστοιχα τις υπολειπόμενες δόσεις και τις συνολικές υποχρεώσεις των δανειοληπτών. Και αυτό έχει ιδιαίτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Πρόκειται για μια παρέμβαση με δημοσιονομικό αποτύπωμα που προσεγγίζει τα επτακόσια εκατομμύρια ευρώ και η οποία συνιστά, χωρίς υπερβολή, μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις προστασίας των δανειοληπτών και τη μεγαλύτερη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους μετά την οικονομική κρίση της χώρας».

Αναφορικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο εισηγητής της ΝΔ ζήτησε την υπερψήφισή τους υπογραμμίζοντας ότι αυτό «στηρίζει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα, αντιμετωπίζει το στεγαστικό πρόβλημα, δίνει νέα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ενισχύει την παραγωγική οικονομία, προσελκύει επενδύσεις, εκσυγχρονίζει θεσμούς και θωρακίζει το κράτος απέναντι σε σύγχρονες μορφές παραβατικότητας». Μια σειρά από θετικά μέτρα που, όπως ανέφερε, «στηρίζονται στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, στη συνέπεια των μεταρρυθμίσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και, πάνω απ’ όλα, στην πεποίθηση ότι η ανάπτυξη έχει αξία μόνο όταν μετατρέπεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία». Πρόκειται, είπε ο κ. Μπαραλιάκος, για ένα νομοσχέδιο «με έντονο κοινωνικό, αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα, με περισσότερη στήριξη για την κοινωνία. Με περισσότερες ευκαιρίες για την οικονομία. Με περισσότερη ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, από τη δική του πλευρά για την τροπολογία που αφορά τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, τους δανειολήπτες και το Ιδιωτικό χρέος απέδωσε στην κυβέρνηση ότι «έρχεται καθυστερημένα και με πυροσβεστικά μέτρα εκ των υστέρων και μας ζητάτε τον έπαινο». Το ΠΑΣΟΚ, είπε ο βουλευτής, έχει κάνει σειρά προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος, όπως κάνει και σήμερα με τις τροπολογίες που έχει καταθέσει και αφορά τα 4 εκατομμύρια ΑΦΜ που σήμερα έχουν χρέη, δηλαδή οι μισοί Έλληνες. Εμείς, έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση και η μεγάλη διαφορά μας είναι ότι εμείς μιλάμε για μια επανεκκίνηση της κοινωνίας και την οικονομίας. Να βγει η θηλιά που έχει περασμένη η μισή ελληνική κοινωνία».

Αναφορικά με τα μέτρα του νομοσχεδίου ανέφερε ότι μέσα σε αυτό υπάρχουν θετικές διατάξεις αλλά και προκλητικές φοροαπαλλαγές και δώρα για ορισμένες ομάδες, όπως στις προκαταβολές σε παρόχους ενέργειας, προκλητικά bonus και «σωσίβια» για αναδόχους και μεγάλες εταιρείες, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτές τρίτων χωρών που έχουν ιδιαίτερη ήδη φορολογική μεταχείριση. Το ερώτημα όμως που αναδεικνύεται, είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, είναι από που προέρχονται αυτά τα έσοδα που έρχεται η κυβέρνηση σήμερα να αναδιανείμει καθώς δεν προέρχεται από την φορολόγηση των εταιρειών με τα υπερπλεονάσμτα ή των τραπεζών ή από την φορολόγηση των μερισμάτων αλλά από την μεγάλη παντοιοτρόπως φορολόγηση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, με την αύξηση των έμμεσων φόρων σε συνδυασμό με την ακρίβεια, τον άδικο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης κ.λ.π. Εμείς, είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, έχουμε άλλη στρατηγική και προτεραιότητα, με σεβασμό στην δημοσιονομική σταθερότητα αλλά με ριζικές αλλαγές προτεραιοτήτων, αυτή είναι η διαφορά μας οι προτεραιότητες». Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης σχετικά με την τροπολογία για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, την προστασία των δανειοληπτών και γενικά την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού χρέος απέρριψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διακατέχεται από «δανειακό λαϊκισμό». Ο νόμος Κατσέλη αναγνώρισε ότι «ήταν σε γενικές γραμμές καλός νόμος αλλά εμφιλοχώρησαν κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές και πολλές εκκαθαρίσεις του είναι ανεκτέλεστες». Η τροπολογία της κυβέρνησης, είπε, έρχεται μετά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, μετά από πιλοτική δίκη, άρα οφείλει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει καθολικά. «Συνεπώς, γατί πανηγυρίζετε; Και μιλάτε για κυβερνητική προωτοβολία;» ανέφερε. Η τροπολογία αυτή, είπε, «αφήνει έξω τους συνεπείς που έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων τους αλλά και εκείνους που την έχασαν επειδή είχαν υψηλό επιτόκιο». Για την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Χρέους, ο βουλευτής ανέφερε ότι «έχει την ανάγκη να συγκεραστούν η αξιοπρεπής διαβίωση του πολίτη και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση των πιστωτών. Στο εξωδικαστικό μηχανισμό, πρόσθεσε, «δεν νοείται χάριν της συναίνεσης, ο οφειλέτης να χάνει όλη την περιουσία του για να σώσει το πρώτο του σπίτι, χωρίς καμία αποτίμηση. Οι 72 δόσεις δεν είναι λύση, απαιτούνται 120 δόσεις με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων». Ζήτησε επίσης τη διαγραφή τόκων και πανοτοκίων από αγροτικά δάνεια και συνεταιρισμών.

Ο κ. Κόκκαλης σχετικά με το νομοσχέδιο ανέφερε πως «είναι πάγια η τακτική της κυβέρνησης να νομοθετεί διάσπαρτα με προφανή την αδυναμία άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου». «Εμείς», είπε, «είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν πρόκειται να ασκήσουμε μια ισοπεδωτική άρνηση. Τα θετικά άρθρα εννοείται ότι θα τα ψηφίσουμε, πλην όμως, οφείλουμε να αναδείξουμε την φιλοσοφία που διαπνέει το νομοσχέδιο και την κυβερνητική πολιτική, που περικλείεται σε μια λέξη “κοροϊδία”». Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την πρωτολογία του, εστίασε επίσης στις διατάξεις που αφορούν την στέγη λέγοντας ότι η κυβερνητική πολιτική δεν την αντιλαμβάνεται ως κοινωνικό πρόβλημα και όρο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Γι’ αυτό και το πρόβλημα οξύνεται, ανέφερε. Επέκρινε, δε, ως ατελέσφορα τα προγράμματα που ανακοινώνει η κυβέρνηση.

Ο αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης, σχετικά με τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες είπε ότι «η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα θα έπρεπε να ντρέπονται που ο ελληνικός λαός χάνει καθημερινά τα σπίτια του. Πανηγυρίζετε για την απόφαση του Αρείου Πάγου και την ρύθμιση που φέρνετε όταν το 2024 πλειστηριάστηκαν 5.500 σπίτια και το 2025 άλλες 6.000 σπίτια και φέτος προβλέπονται άλλες 11.000 πλειστηριασμοί!». Το ΚΚΕ, είπε, «από τον Ιούνιο του 2024 έχει φέρει τροπολογία για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη που τότε δεν την ψηφίσατε και την υιοθετεί σήμερα ο Άρειος Πάγος». Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε: «να μην τολμήσετε να πάρετε το σπίτι κάποιου που δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του γιατί έπρεπε να καλύψει άλλες ανάγκες του». Υιοθετήστε, επεσήμανε, την πρόταση του ΚΚΕ που είναι στα λαϊκά νοικοκυριά να διαγραφούν τόκοι και προσαυξήσεις και το 50% του κεφαλαίου.

Για το νομοσχέδιο αυτό, υπογράμμμισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, «μυρίζει εκλογές» και πρόσθεσε «πετάτε στους πολίτες ψίχουλα τα οποία από που τα πήρατε; Από τους μεγάλους ομίλους και τους εφοπλιστές και επιχειρηματίες; Ή από τις πλάτες του λαού που πληρώνουν το 95% των φόρων». Επιδοτείτε, είπε, την «ακρίβεια των σουπερμακετάδων» με την πολιτική της κυβέρνησης.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος σχετικά με την τροπολογία για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη σχολίασε «επιγραμματικά, πρόκειται για το κλασικό “τσάμπα μάγκας…” της κυβέρνησης, αφού απλά εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου» και αναρωτήθηκε «δεν είναι ντροπή να το “πουλάει” έτσι η κυβέρνηση;» Ο κ. Βιλιάρδος ανέφερε ότι «ο κ. Πιερρακάκης ήταν εκείνος που απειλούσε ότι θα εκπέσουν οι εγγυήσεις του δημοσίου προς τον Ηρακλή και θα τις πληρώσουν οι Έλληνες, για αστάθεια του τραπεζικού». Υποστήριξε ότι το κόστος της ρύθμισης μετατοπίζεται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες που θα πληρώσουν μόλις 100 εκατ. ευρώ. Έθεσε το ζήτημα της επιστροφής των υπερβάλλοντων τόκων σε όσους εξόφλησαν τα δάνειά τους. Ρώτησε τί θα γίνει με όσους έχασαν τα σπίτια τους λόγω των υπερβολικών τόκων ή έχασαν τις ρυθμίσεις λόγω των υψηλών δόσεων από τα πανωτόκια;».

Για τα μέτρα του νομοσχεδίου, ο κ. Βιλιάρδος τα χαρακτήρισε ανεπαρκή και καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι φιλοτεχνεί «μια εικόνα για την οικονομία που θα σκάσει σαν βόμβα». Τα μέτρα για τους πολίτες, ανέφερε, είναι «κοροϊδία» αλλά αντίθετα είναι σημαντικά για συγκεκριμένες εταιρείες, επενδυτές και εργολάβους «για του οποίους θεσπίζει αφειδώς ένα “γρηγορόσημο” από εθνικούς πόρους προκειμένου να τελειώσουν τα έργα που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν». «Εμείς», επεσήμανε, «έχουμε σταθερά εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις από αυτή την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς πιστεύουμε στον κοινωνικό φιλελευθερισμό και όχι στο μοίρασμα επιδομάτων».

Ο αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας σχετικά με την τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη είπε πως «αναγνωρίζουμε ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου και για να αποτρέψει διαφορετικές ερμηνείες από τράπεζες και διαχειριστές δανείων», προσθέτοντας όμως ότι «η ψήφιση ενός νόμου δεν αρκεί από μόνη της για να λυθεί το πρόβλημα». Η πραγματικότητα, υποστήριξε ο βουλευτής, είναι ότι «η απόφαση του Αρείου Πάγου και η νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να περιγράψουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την καθημερινή εφαρμογή τους σε εκατοντάδες χιλιάδες δανειακές συμβάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικά στάδια αποπληρωμής και διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα» και ζήτησε η ΤτΕ να αναλάβει τις ευθύνες της και να εκδώσει αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιο εφαρμογής με συγκεκριμένες οδηγίες για να μην έχουμε ερμηνείες κατά το δοκούν όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα.

Ο κ. Βορύλλας για το νομοσχέδιο ανέφερε ότι αποτελεί «μια χαρακτηριστική αποτύπωση που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που επιδιώκει να διαχειριστεί τις συνέπειες των προβλημάτων, χωρίς να αγγίζει τις βαθύτερες αιτίες που τα δημιουργούν. Μια πολιτική που ανακοινώνει συνέχεια επιδοτήσεις, ενισχύσεις και έκτακτα μέτρα αντί να επιδιώκει να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις κάνοντας ασφυκτικό το οικονομικό περιβάλλον για τα περισσότερα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους επαγγελματίες».

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