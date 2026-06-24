Γνωρίζεις την προέλευση των προϊόντων σου; Στα My market έχεις πρόσβαση

«Πόσο πιθανό είναι να επισκεφθεί κάποιος ένα αγρόκτημα για να μάθει την ακριβή πηγή μιας ντομάτας πριν την τοποθετήσει στο τραπέζι του; Μάλλον όχι πολύ πιθανό. Στα My market, όμως, η πληροφορία αυτή είναι πάντα προσβάσιμη για τα ντόπια φρέσκα προϊόντα μας: με ένα απλό σκανάρισμα ενός QR Code στο κατάστημα, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

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Η νέα διαφημιστική καμπάνια των My market «Εξερευνώντας ξένα χωράφια» αντικατοπτρίζει τη μετάβαση από το άγνωστο στο γνωστό και προβάλλει το ταξίδι των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, μέσω μιας σύγχρονης καταναλωτικής εμπειρίας, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευση των My market για εμπιστοσύνη και διαφάνεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Πρωταγωνιστές» της καμπάνιας είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά από τοπικούς παραγωγούς. Τα My market προσκαλούν τους καταναλωτές να «επισκεφθούν» το χωράφι και να ανακαλύψουν την πηγή των προϊόντων που επιλέγουν, σκανάροντας το QR Code σε κάθε ράφι προϊόντος μαναβικής που τους ενδιαφέρει, καθιστώντας το χωράφι έναν οικείο και προσβάσιμο χώρο.

Επιλογές για τους καταναλωτές

Τι περιλαμβάνει αυτή η εμπειρία; Μέσω του QR Code, οι καταναλωτές κατευθύνονται σε μια ειδικά διαμορφωμένη σελίδα, όπου μπορούν να δουν:

την ποικιλία του προϊόντος

την ημερομηνία φύτευσης

το όνομα του παραγωγού ή της εταιρείας

την περιοχή προέλευσης

Στα My market, με τη βοήθεια του βραβευμένου, ανεξάρτητου λογισμικού ιχνηλασιμότητας τροφίμου e-cert, διασφαλίζεται ότι όλα τα εγχώρια φρούτα και λαχανικά έχουν σαφή ταυτότητα και ελέγχονται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, πριν φτάσουν στο τραπέζι. Έτσι, προσφέρεται στους καταναλωτές γνώση, σιγουριά και μια πραγματική σύνδεση με την προέλευση της τροφής τους.

Η καμπάνια υλοποιείται μέσω ενός δυναμικού 360° επικοινωνιακού πλάνου, με παρουσία σε τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, social media, ραδιόφωνο και εφαρμογές εντός καταστημάτων, φέρνοντας τους καταναλωτές ακόμα πιο κοντά στη φρεσκάδα και την αυθεντικότητα των προϊόντων των My market.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.