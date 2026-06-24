Δένδιας:-Αλλάζουν-όλα-στον-τομέα-της-Άμυνας,-για-μια-πατρίδα-ισχυρή-και-ασφαλή,-για-μια-χώρα-ανθεκτική

«Όλα σε αυτό τον πλανήτη αλλάζουν. Κι αφού όλα αλλάζουν, για να μπορέσει η πατρίδα να μένει ισχυρή και ασφαλής, πρέπει να αλλάξουν και όλα στον τομέα της ‘Αμυνας. Nα αλλάξουν όλα στον τομέα της Άμυνας, για να αποκτήσει η χώρα ανθεκτικότητα».

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Αυτό τόνισε, ανάμεσα στα άλλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, στην τελετή των εγκαινίων της τέταρτης βιομηχανικής μονάδας M Technologies της METLEN, στο αμυντικό hub του Βόλου.

«Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι η ευθέως κατανοητή, είναι η πρόκληση ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή. Είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη, η μόνη χώρα στον πλανήτη Γη, που έχουμε διακηρυγμένη απειλή πολέμου από γείτονα, το “casus belli”. Και μάλιστα για ποια περίπτωση; Για την περίπτωση που η πατρίδα ασκήσει νόμιμο δικαίωμα που δεν είναι νόμιμο δικαίωμα κατά τη δική μας κρίση, αλλά περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό “acquis”, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το σύνολο του Δικαίου, δηλαδή, της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και το δεύτερο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι ο ένας από τους τρεις λόγους που έβαλαν τη χώρα στη χρεοκοπία το 2010, κι αυτό είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών» ανέλυσε ο υπουργός.

«Καλούμαστε με τα χρήματα που από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου δαπανάμε για την Άμυνα της χώρας, να αντιμετωπίσουμε και τις δύο αυτές προκλήσεις ασφάλειας» επισήμανε.

Και συνέχισε: «Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο καινοτόμο και διαφορετικό, για να μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα, αλλά επίσης, να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, το οποίο τραυματίζει την ελληνική οικονομία, τραυματίζει την ύπαρξή μας, την αξιοπιστία μας. Γιατί μια φτωχή χώρα δεν μπορεί να είναι μια ισχυρή χώρα και η μοίρα της Ελλάδας δεν είναι να είναι μια φτωχή χώρα».

Μιλώντας για τις ενέργειες του υπουργείου, ξεκαθάρισε: «Προβάλλουμε και υλοποιούμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Το πρώτο, το οποίο κάνουμε, είναι ότι μαθαίνουμε, διδάσκουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, η ηγεσία διδάσκει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι όπως παλιά να ζητάνε την αγορά προϊόντων αλλά να διατυπώνουν επιχειρησιακά προβλήματα και να ζητούν απαντήσεις από το οικοσύστημα σε αυτά τα επιχειρησιακά προβλήματα».

Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της απειλής από σμήνη drones, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), επιτρέπει το να τεθεί αυτό το ερώτημα «υπό την κρίση του οικοσυστήματος των αμυντικών επιχειρήσεων κι αυτές οι επιχειρήσεις μαζί με τα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων να προσφέρουν απαντήσεις».

Και συμπλήρωσε: «Όχι προϊόντα, απαντήσεις! Και η διαφορά ανάμεσα στην απάντηση και στο προϊόν είναι ότι το προϊόν είναι κάτι υπαρκτό και αφορά τεχνολογία ήδη υπάρχουσα, ενώ η απάντηση μπορεί να αφορά προϊόν και τεχνολογία υπό διερεύνηση ακόμα».

«Από εκεί και πέρα, αυτό αξιολογείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τοποθετείται παραγγελία επί προϊόντος το οποίο δεν υφίσταται ακόμη στην αγορά» εξήγησε.

Όπως ξεκαθάρισε, για να γίνει αυτό, πρέπει «να επιταχύνουμε πάρα πολύ τον κύκλο».

«Ένα προϊόν το οποίο σήμερα έχει αξία, μετά οκτώ με δέκα μήνες μπορεί να είναι απαρχαιωμένο» είπε και ανέφερε το παράδειγμα του ουκρανικού drone, το οποίο «ψαρεύτηκε» στο Ιόνιο.

«Το ουκρανικό drone αυτό είναι περασμένης τεχνολογίας, ήταν με τηλεκατεύθυνση. Τώρα πια τα drones είναι με Τεχνητή Νοημοσύνη» υπογράμμισε.

«Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Και πρέπει να επιτρέψουμε και το ρίσκο της αποτυχίας. Και πρέπει αυτό το ρίσκο της αποτυχίας να το επιδοτήσουμε. Ούτως ή άλλως μιλάμε για κατασκευή πρωτοτύπου. Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν. Να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να καινοτομήσουν. Να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να πειραματιστούν, να πάνε σε καινούργιες λύσεις, σε καινούργιες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρώτη κατεύθυνση η οποία πρέπει να είναι κατεύθυνση την οποία πρέπει να την ενστερνιστεί συνολικά το πολιτικό σύστημα της πατρίδας μας και κατ’ ακολουθία η ελληνική κοινωνία. Και να μην ποινικοποιούμε τη λάθος απόπειρα μιας επιχείρησης με πρωτοσέλιδα» ανέλυσε.

Και συνέχισε: «Το δεύτερο το οποίο έγινε από αυτή την κυβέρνηση είναι η κατάθεση μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Αυτό που λέγεται ΕΜΠΑΕ, Ενιαίο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών. Έχουμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, υλοποιήσει έναν παλιότερο νόμο, τον οποίο έγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που επιβάλει, αλλά αυτό δεν ετηρείτο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να έχει προγραμματισμό μπροστά 10-12 ετών, με τον οποίο να δημιουργείται διαύγεια στις προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, ώστε να ξέρουν οι επιχειρήσεις προς τα πού είναι η γενική κατεύθυνση, προς τα πού πάμε, πού πρέπει να επενδύσουμε. Ώστε να μπορούν και αυτές ανάλογα να προσαρμοστούν».

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας εξήγησε: «Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα και όχι να ενοχοποιείται αυτή η κουλτούρα, στενής συνεργασίας ανάμεσα στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στους Έλληνες επιτελείς. Δεν είναι ντροπή να μιλάμε με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν καθιστά διαβλητούς τους υπουργούς, όταν προσπαθούν να κατευθύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της καινοτομίας που πηγαίνει ο υπόλοιπος πλανήτης. Εάν δεν υπάρχει αυτή η διάδραση μεταξύ τους, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αν υπάρχουν τεράστια τείχη, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει συνεννόηση, τι θα γίνει; Θα επιστρέψουμε πάλι στην προηγούμενη κατάσταση του πελάτη των ξένων εταιριών και μόνο».

Μιλώντας για τα πρακτικά μέτρα τα οποία πήρε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε στην εντολή του προς τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών με την οποία επιβάλει «το 25% κάθε συστήματος που δεν παράγεται από ελληνική επιχείρηση, να αφορά επένδυση στη χώρα».

«Κι όταν λέμε 25%, για να είμαστε συνεννοημένοι, στα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας δεν ζητάμε μόνο υποκατασκευαστικό έργο, όπως υπήρχε παλιά σε πολύ μικρότερα ποσοστά βέβαια. Στις νέες τεχνολογίες υπάρχουν κώδικες, οι πηγαίοι κώδικες, οι αλγόριθμοι, που αν δεν τους έχεις, δεν μπορείς να εξελίξεις το προϊόν. Και άρα καθίστασαι όμηρος από προμηθευτή, ο οποίος ή το εξελίσσει ή δεν το εξελίσσει, για να σε αναγκάσει να πάρεις την επόμενη μορφή του ιδίου, πληρώνοντας από την αρχή ολόκληρο το κεφάλαιο. Άρα έχει σημασία για την Ελλάδα, όταν γίνονται επενδύσεις στη χώρα, να συνοδεύονται εκεί που αυτό είναι εφικτό, δυνατό και χρήσιμο από τους πηγαίους κώδικες, ώστε να μεταφέρεται και η τεχνογνωσία στο δικό μας σύστημα, στις δικές μας δυνατότητες» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Αυτό θα γίνει γιατί υπάρχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν λαμπρά μυαλά στην Ελλάδα και υπάρχουν και λαμπρά χέρια που υπηρετούν την εκπλήρωση αυτών που τα λαμπρά μυαλά σχεδιάζουν» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην ανθεκτικότητα μιας χώρας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Πρέπει να υπάρχουν στη χώρα παραγωγικές μονάδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν παραγωγική βάση και να δημιουργήσουν και καινοτομία, δηλαδή να ανανεώνουν το ίδιο τους το προϊόν. Να μπορούν να προσφέρουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, συνεχώς ανανεούμενα προϊόντα για να μπορέσουν να σταθούν απέναντι στην πρόκληση».

«Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει: η δημιουργία καινοτόμων, ισχυρών ελληνικών παραγωγικών βάσεων που να μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα να σταθεί όρθια στο μέλλον και στο επίπεδο της Εθνικής Άμυνας, αλλά και στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας. Σε αυτούς τους δύο πυλώνες που είναι απαραίτητοι για την ύπαρξή μας και που είναι απαραίτητοι για την ευημερία των επόμενων γενιών, των παιδιών σας και των παιδιών μας».

Αναφερόμενος στον εκτελεστικό πρόεδρο της METLEN Ευάγγελο Μυτηλιναίο, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Είστε μέγας δωρητής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχετε διαμορφώσει την αισθητική του μορφή, άρα και τη συμβολική φυσιογνωμία του. Αυτό, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν πρόκειται να το ξεχάσει».

Εκ μέρους της κυβέρνησης παρέστη επίσης και απηύθυνε χαιρετισμό, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Παρευρέθηκαν ακόμα ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, οι βουλευτές Μαγνησίας Χρήστος Τριαντόπουλος, Ζέττα Μακρή, Χρήστος Μπουκώρος, ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης Στελλίνα Σιαράπη, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, επικεφαλής και εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Chief Executive Director της METLEN M Technologies Βασίλης Τσιάμης, στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως και εργαζόμενοι της εταιρείας.

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