ΔΕΗ: Η πραγματικότητα γύρω από την απολιγνιτοποίηση

Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης εδαφών και απομάκρυνσης παλαιών εκσκαφέων από το ορυχείο της Μαυροπηγής, η ΔΕΗ παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

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Η Αναγκαιότητα της Ενεργειακής Μετάβασης

Για πολλές δεκαετίες, ο λιγνίτης υπήρξε η βασική πηγή ενέργειας για το ηλεκτροπαραγωγικό σύστημα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία και υποστηρίζοντας τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ωστόσο, η αναφορά στο λιγνίτη ως «εθνικό καύσιμο» σήμερα παραβλέπει τις αυστηρές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη έχει γίνει ιδιαίτερα ασύμφορη, κυρίως λόγω του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Αυτό το κόστος δεν είναι αυθαίρετο, αλλά προκύπτει από τις τιμές των ρύπων στην Ευρώπη σε συνδυασμό με τις εκπομπές του ελληνικού λιγνίτη.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη, σε συνδυασμό με τη χαμηλή απόδοση των λιγνιτικών μονάδων, οδηγούν σε εκπομπές που κυμαίνονται από 1,15 έως 1,6 τόνους CO2/MWhe.

Με την τιμή του CO2 να κυμαίνεται γύρω από τα 80 ευρώ ανά τόνο –και με τάσεις ανόδου που προσεγγίζουν τα 90 με 100 ευρώ– το κόστος των ρύπων για την κάλυψη των δικαιωμάτων CO2 ανέρχεται περίπου σε 92€ ανά MWh (στην περίπτωση της Πτολεμαΐδας V) και μπορεί να φτάσει έως τα 160€ ανά MWh (για παλαιότερες μονάδες), ενώ η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά κυμαίνεται γύρω από τα 90 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του ειδικού κόστους λιγνίτη με τη μείωση της συμμετοχής του στο ενεργειακό μείγμα λόγω των ΑΠΕ και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (μισθοί, συντηρήσεις), το συνολικό κόστος παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη καθίσταται μη ανταγωνιστικό.

Αυτή η υψηλή οικονομική επιβάρυνση θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, καθιστώντας τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων οικονομικά επιζήμια για την εθνική οικονομία. Ακόμη και η υπερσύγχρονη μονάδα «Πτολεμαΐδα V», που έχει σχεδιαστεί με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες, συμμετέχει ελάχιστα στην παραγωγή ενέργειας λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας.

Επιπλέον, η ιδέα ότι οι λιγνιτικές μονάδες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα του συστήματος έχει ξεπεραστεί από την τεχνολογική πρόοδο. Οι παλιές θερμικές μονάδες, ως «μονάδες βάσης», απαιτούν πολλές ώρες για να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.

Σε ένα σύγχρονο ενεργειακό μείγμα που κυριαρχείται από καθαρή και φθηνή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το σύστημα απαιτεί ευέλικτες μονάδες που μπορούν να αντιδρούν άμεσα στις μεταβολές της ζήτησης και της παραγωγής.

Η σταθερότητα του δικτύου δεν εξασφαλίζεται πλέον με τη συνεχή καύση λιγνίτη, αλλά με τον συνδυασμό ευέλικτης παραγωγής και σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα πράσινης μετάβασης, αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Στον τομέα της αποθήκευσης, η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα μπαταριών (BESS) υψηλής απόκρισης, που προσφέρουν άμεση εξισορρόπηση στο σύστημα, καθώς και δύο εμβληματικά έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία, στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο, που λειτουργούν ως «φυσικοί συσσωρευτές» ενέργειας.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου εξασφαλίζουν σταθερή και άμεση παροχή ισχύος σε περιόδους αιχμής, ενισχύοντας την ασφάλεια του συστήματος με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Αλήθεια για την Απόσυρση των Εκσκαφέων: Βιομηχανική Ασφάλεια, Κυκλική Οικονομία και Υπεύθυνη Διαχείριση:

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. (που έχει εγκριθεί με νόμο), υποχρεούται να προχωρήσει σε αποξήλωση και απομάκρυνση του εξοπλισμού που έχει αποσυρθεί οριστικά και είναι παλαιωμένος, προκειμένου να αποδοθούν τα εδάφη στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα παραχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η ελεγχόμενη ανατίναξη των τριών παλαιών εκσκαφέων στα κλειστά ορυχεία της Πτολεμαΐδας αποτελεί μια καθαρά επιχειρησιακή και τεχνική απόφαση, που βασίζεται στην προτεραιότητα της ΔΕΗ στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και τη σωστή διαχείριση των παροπλισμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Αυτοί οι εκσκαφείς, μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες εξόρυξης, είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και παρουσίαζαν σήματα δομικής φθοράς και διάβρωσης, καθιστώντας τους στατικά ασταθείς.

Η απόσυρση αυτών των μηχανημάτων, δεδομένης της προηγούμενης κατάστασής τους, δεν επηρεάζει την τρέχουσα επιχειρησιακή ικανότητα της ΔΕΗ αναφορικά με την εξόρυξη λιγνίτη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρόκειται για εξοπλισμό άνω των 50 ετών και σε κακή κατάσταση, που δεν προσελκύει το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, οι οποίοι αναζητούν είτε μικρότερα μηχανήματα είτε πολύ πιο νέα για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Η αποσυναρμολόγηση αυτών των μεγάλων μεταλλικών δομών, χωρίς την προηγούμενη κατεδάφισή τους, θα απαιτούσε τη δουλειά τεχνικού προσωπικού σε μεγάλο ύψος πάνω στις φθαρμένες υποδομές, εκθέτοντας τους εργαζόμενους σε υψηλό κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

Αντίθετα, η μέθοδος της ελεγχόμενης κατεδάφισης με εκρηκτικά είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη και ασφαλέστερη πρακτική για την απόσυρση βαρέως εξοπλισμού που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Επιτρέπει την ελεγχόμενη και άμεση απομάκρυνση, επιτρέποντας έτσι τις εργασίες αποξήλωσης και ανακύκλωσης με ασφάλεια για το προσωπικό και τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, όλα τα υλικά και οι εκατοντάδες τόνοι μετάλλου από τους παροπλισμένους εκσκαφείς δεν καταστρέφονται, αλλά οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Μέσω έγκριτων και ελεγχόμενων βιομηχανικών διαδικασιών, τα παλαιά μέταλλα συλλέγονται, ταξινομούνται και προωθούνται στην αγορά ως πολύτιμη δευτερογενής πρώτη ύλη. Αυτή η διαδικασία ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διασφαλίζει ότι κανένας πόρος δεν χάνεται, μετατρέποντας τον παροπλισμένο εξοπλισμό σε χρήσιμο υλικό για τις σύγχρονες βιομηχανικές ανάγκες.

Η υπεύθυνη διαχείριση των άχρηστων μεταλλικών δομών δεν συνιστά υποβάθμιση ή απαξίωση της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής. Αντίθετα, η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας το χρέος της προς την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και τους ανθρώπους της που εργάστηκαν στα ορυχεία, σχεδιάζει τη δημιουργία Μουσείου Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Πτολεμαΐδα, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου ύψους €5,75 δισ. για τον μετασχηματισμό της περιοχής σε πράσινο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο.

Μέσα από αυτό το έργο, θα διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν εμβληματικά βιομηχανικά κτίρια, πύργοι ψύξης, ιστορικές καμινάδες και εγκαταστάσεις με αρχιτεκτονική και ιστορική αξία.

Επιπλέον, συγκεκριμένα μηχανήματα και εξοπλισμός που έχουν θεωρηθεί κινητά βιομηχανικά μνημεία θα συντηρηθούν και θα εκτεθούν στο μουσείο. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, θα διατηρηθούν και θα αναδειχθούν εμβληματικοί εκσκαφείς, αντίστοιχοι με αυτούς που αποσύρονται, που θα παραμείνουν στην περιοχή ως μόνιμα εκθέματα.

Έτσι, η ιστορία του λιγνίτη και η βιομηχανική κληρονομιά θα παρουσιαστούν με επιστημονικό και ασφαλή τρόπο, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν τουριστικό προορισμό για τη Δυτική Μακεδονία.

Το Πρόγραμμα Αποκαταστάσεων και Πράσινων Επενδύσεων της ΔΕΗ

Η απολιγνιτοποίηση δεν αποτελεί μια βίαιη αποχώρηση της ΔΕΗ από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά μια βαθιά, δομική και υψηλής προστιθέμενης αξίας δέσμευση για την περιβαλλοντική και οικονομική αναγέννηση της περιοχής.

Η εταιρεία υλοποιεί ένα πρωτοφανές πρόγραμμα αποκατάστασης εδαφών και αποσύρσεων, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις για να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και να επαναφέρει σε παραγωγική χρήση τις εκτάσεις όπου αναπτύχθηκε η εξορυκτική δραστηριότητα.

Μέχρι σήμερα, έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάνω από 80.000 στρέμματα πρώην λιγνιτωρυχείων. Από αυτά, περίπου 55.000 στρέμματα παραχωρούνται σταδιακά στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε., προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η γη αυτή μετατρέπεται σε παραγωγικές εκτάσεις για αγροτική χρήση, δασικές ζώνες αναψυχής και οργανωμένες περιοχές για την προσέλκυση νέων, καθαρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η ΔΕΗ επανατοποθετείται στη Δυτική Μακεδονία ως ο μεγαλύτερος επενδυτής καθαρής και ευέλικτης ενέργειας. Η ολοκλήρωση κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,13 GW, σε συνδυασμό με μεγάλες επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, μεταμορφώνει την περιοχή στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κέντρο πράσινης και ευέλικτης παραγωγής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή, η ΔΕΗ διασφαλίζει τη σταθερή και δυναμική εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η μετατροπή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» σε καθαρή μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου.

Η νέα αυτή επένδυση, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 ως ανοιχτού κύκλου και το 2029 ως συνδυασμένου, θα προσφέρει ευέλικτη ισχύ, διατηρώντας παράλληλα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στην περιοχή και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια αξιοποίηση του σταθμού.

Παράλληλα με τη μετατροπή των μεγάλων μονάδων, η ΔΕΗ αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο συμπληρωματικών τεχνολογιών αιχμής που καθιερώνουν τη Δυτική Μακεδονία ως πρότυπο ενεργειακό κόμβο. Σε αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή σύγχρονης μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), που θα εξασφαλίσει βιώσιμη, συνεχόμενη και οικονομική τηλεθέρμανση για τις πόλεις της περιοχής, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Επιπλέον, η ΔΕΗ επενδύει και σε νέες καθαρές τεχνολογίες ενέργειας, μέσω της κοινοπραξίας Hellenic Hydrogen, συμμετέχοντας στην πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ όσο και η υπό μετατροπή «Πτολεμαΐδα V» έχουν σχεδιαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές για να είναι έτοιμες να λειτουργούν εν μέρει με πράσινο υδρογόνο (hydrogen-ready), επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, για την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου απέναντι στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, στον ΑΗΣ Καρδιάς οι παλαιές γεννήτριες θα μετατραπούν σε σύγχρονους πυκνωτές που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές.

Συνολικά, μέσω του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους €5,75 δισ., οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μετασχηματιστούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το ψηφιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας: Το Mega Data Center νέος πυλώνας ανάπτυξης

Η σημαντικότερη εξέλιξη για τη Δυτική Μακεδονία είναι η απόφαση της ΔΕΗ να ξεκινήσει εντός του έτους την κατασκευή ενός Mega Data Center στην περιοχή. Αρχικά, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια επένδυση σημαντικού μεγέθους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την έναρξη της κατασκευής. Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center) κατόπιν δέσμευσης από hyperscalers.

Τα οφέλη από τη λειτουργία μιας τέτοιας υποδομής για την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολυδιάστατα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πλήρους λειτουργίας του έργου, αναμένονται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό στους τομείς των κατασκευών, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

Η Δυτική Μακεδονία επιλέχθηκε για αυτή την επένδυση λόγω των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Η ύπαρξη έτοιμων βιομηχανικών εκτάσεων με εξασφαλισμένες αδειοδοτήσεις, η εγγύτητα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και η διαθεσιμότητα δικτύων καθιστούν την περιοχή ιδανικό προορισμό για τέτοιες υποδομές.

Αντιμετωπίζοντας τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με την κατανάλωση νερού για ψύξη των Data Centers, τα επίσημα τεχνικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η νέα δραστηριότητα αποτελεί πρότυπο ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων.

Συγκεκριμένα, η αρχικά αδειοδοτημένη ετήσια κατανάλωση νερού για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ήταν 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η αντίστοιχη αδειοδότηση για το σύνολο των ΑΗΣ του λεκανοπεδίου ήταν 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Αντίθετα, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού για τη λειτουργία του νέου Mega Data Center υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 400.000 κυβικά μέτρα το έτος. Αυτή η ποσότητα αντιπροσωπεύει μόλις το 0,6% του νερού που απαιτούσε η παλαιά λιγνιτική δραστηριότητα.

Η εντυπωσιακή αυτή εξοικονόμηση επιτυγχάνεται καθώς το σύστημα ψύξης του Data Center θα λειτουργεί ως κλειστό, ανακυκλούμενο κύκλωμα, με πρόσθετο νερό να απαιτείται μόνο σε ακραίες θερμοκρασίες.

Επιπλέον, η ενεργειακή τροφοδοσία του Data Center θα καλύπτεται από το νέο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ στην περιοχή, επικεντρωμένο στη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας. Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε η ζήτηση αυτή να ικανοποιείται χωρίς να προκαλείται καμία επιβάρυνση ή κορεσμός στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Το Mega Data Center μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συνολική οικονομική μεταμόρφωση της περιοχής, προσελκύοντας παγκόσμιες τεχνολογικές εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, δημιουργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Η Δυτική Μακεδονία παύει να είναι μια μονοδιάστατη περιοχή εξαρτημένη από τον λιγνίτη και μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, διεθνή κόμβο καθαρής και ευέλικτης ενέργειας, ψηφιακής τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.