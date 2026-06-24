Ενώπιον-του-Προέδρου-της-Δημοκρατίας-ορκίσθηκε-ο-διοικητής-της-Τράπεζας-της-Ελλάδος

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

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Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια