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    Ενώπιον-του-Προέδρου-της-Δημοκρατίας-ορκίσθηκε-ο-διοικητής-της-Τράπεζας-της-Ελλάδος
    Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίσθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

    Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίσθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

    Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

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    • Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής
    • Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής
    • Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια

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