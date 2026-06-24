ΗΠΑ:-Άνοδος-για-τις-μετοχές-των-αεροπορικών-εταιρειών-καθώς-το-πετρέλαιο-υποχωρεί-σε-επίπεδα-πριν-από-τον-πόλεμο-του-Ιράν

Οι μετοχές των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο 3% έως 7% την Τετάρτη, μετά την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η πίεση στα κέρδη των αερομεταφορέων θα μπορούσε να μειωθεί, αν και τα οφέλη είναι απίθανο να μετακυλιστούν αμέσως στους επιβάτες.

Ο δείκτης S&P 500 Passenger Airlines σημείωσε άνοδο έως και 5% σε ιστορικό υψηλό και έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 13% από το κλείσιμό του στις 12 Ιουνίου, μετά το οποίο οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν ειρηνευτική συμφωνία. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 0,5% σε αυτό το διάστημα.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από το όριο των 74 δολαρίων το βαρέλι την Τετάρτη, εν μέσω ενδείξεων ότι περισσότερα πετρελαιοφόρα πρόκειται να απομακρυνθούν από το Στενό του Ορμούζ, έναν αγωγό για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Με τις προμήθειες και τις τιμές αργού πετρελαίου να αναμένεται να μειωθούν, οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετο κόστος, καθώς η αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν ξεπέρασε την αύξηση των ναύλων. Ωστόσο, μια άμεση μείωση των ναύλων για τους επιβάτες παραμένει απίθανη λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας.

«Οι ξαφνικές μεταβολές στις τιμές των καυσίμων σημαίνουν ότι βραχυπρόθεσμα η κερδοφορία της αεροπορικής εταιρείας μπορεί να αλλάξει (προς την αντίθετη κατεύθυνση από την τιμή των καυσίμων), επειδή έχουν ήδη πουλήσει πολλά εισιτήρια, υποθέτοντας το προηγούμενο κόστος καυσίμων», δήλωσε ο αναλυτής της Morningstar, Νίκολας Όουενς.

Η UBS ανέφερε σε σημείωμα την Τρίτη ότι βλέπει δυνατότητα τα κέρδη ανά μετοχή των αεροπορικών εταιρειών για το τρίτο τρίμηνο να ξεπεράσουν τις προσδοκίες της Wall Street, εάν οι τιμές των καυσίμων μετριαστούν.

Επίσης, ενώ όλοι οι αερομεταφορείς αναμένεται να επωφεληθούν από φθηνότερα καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών, οι αναλυτές λένε ότι όσοι έχουν μικρότερους στόλους και χαμηλότερο μερίδιο premium θέσεων και πελατών είναι πιθανό να κερδίσουν περισσότερα, καθώς τα περιθώρια κέρδους τους είναι πιο ευαίσθητα στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.

Οι μετοχές

Οι Frontier και Southwest αυξήθηκαν κατά 3% η καθεμία, ενώ οι Delta και JetBlue αυξήθηκαν κατά 3,7% και 4,5% αντίστοιχα. Οι Alaska Air και United αυξήθηκαν κατά περίπου 6% η καθεμία, ενώ η American Airlines αυξήθηκε κατά περίπου 7%.

Οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, οι οποίες κυμαίνονταν κατά μέσο όρο περίπου στα 85 έως 90 δολάρια το βαρέλι πριν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον Φεβρουάριο, είχαν υποχωρήσει από την κορύφωση άνω των 170 δολαρίων σε μέσο όρο 119,17 δολαρίων την εβδομάδα έως τις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

«Η πτώση των τιμών του πετρελαίου είναι μέρος της ιστορίας, αλλά και ο τερματισμός της σύγκρουσης με το Ιράν σημαίνει επανέναρξη βιομηχανικών επιχειρήσεων που είχαν ανασταλεί και αντίστοιχη αύξηση των κερδοφόρων επαγγελματικών και ταξιδιωτικών ταξιδιών», δήλωσε ο Μάικλ Άσλεϊ Σούλμαν, συνεργάτης της Cerity Partners.

Οι μετοχές εταιρειών διαδικτυακών ταξιδιών όπως η Booking Holdings και η Expedia σημείωσαν άνοδο μεταξύ 7% και 10%.

- Reuters