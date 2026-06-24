ΗΠΑ:-Σε-υψηλό-13-μηνών-το-δολάριο

Το αμερικανικό δολάριο σημείωσε άνοδο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη, φτάνοντας σε υψηλό 13 μηνών, ενώ οι αγορές προετοιμάζονται για τις αναμενόμενες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

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Συγκεκριμένα, το δολάριο κινούνταν κατά βάση ανοδικά από την αρχή του τρέχοντος μήνα. Ο δείκτης δολαρίου (USD) αυξήθηκε κατά 0,23% στο 101,62, φτάνοντας έως το 101,80, το υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαΐου 2025. Αντιθέτως, το ευρώ (EUR) υποχώρησε κατά 0,3%, με την ισοτιμία του να διαμορφώνεται στα 1,1348 δολάρια. Έναντι του ιαπωνικού γεν (JPY), το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,08% στα 161,7. Ως εκ τούτου, αν η Fed αυξήσει τα επιτόκια εντός του τρέχοντος έτους, το γεν θα μπορούσε να αποδυναμωθεί στα 165 ανά δολάριο, ξεπερνώντας το 161,96, το χαμηλότερο επίπεδό του από το 1986.

«(Η Fed) προσπαθεί να αυξήσει τα επιτόκια ή σκέφτεται πολύ έντονα να επιδείξει επιθετικότητα στο μέλλον, επειδή η ανησυχία είναι ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά», δήλωσε στο Reuters ο Juan Perez, διευθυντής συναλλαγών στη Monex USA στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι πιθανότητες για μια αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο ανέρχονται πλέον στο 32%, ενώ μία εβδομάδα πριν ήταν μόλις στο 8,5%. Παράλληλα, οι αντίστοιχες πιθανότητες για τον Σεπτέμβριο βρίσκονται πλέον στο 66%.