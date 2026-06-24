ΗΠΑ: Το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγχει τα αποδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια – «Θα καταλήξουν σε αμερικανικά τρόφιμα και φάρμακα»

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα επιβλέπει τη χρήση των ιρανικών κεφαλαίων που πρόκειται να αποδεσμευθούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «ένα πολύ μεγάλο ποσοστό» των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και φαρμάκων, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται ο Λευκός Οίκος από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία προσφέρει υπερβολικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη.

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Τα «παγωμένα» κεφάλαια και οι δικλείδες ασφαλείας

Η πρόσβαση του Ιράν σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία της συμφωνίας που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, τα αποδεσμευμένα κεφάλαια θα παρακολουθούνται από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών μέσω μηχανισμών που θα λειτουργούν στη Μέση Ανατολή, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα κατευθυνθούν στους συμφωνημένους σκοπούς.

Ωστόσο, ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσα ακριβώς κεφάλαια θα αποδεσμευθούν, σε ποιους λογαριασμούς θα τηρούνται ούτε με ποιον τρόπο θα αποτρέπεται η χρήση τους για άλλες δραστηριότητες.

Το μόνο σαφές μήνυμα ήταν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συνδέσει την οικονομική ανακούφιση της Τεχεράνης με αγορές αμερικανικών προϊόντων, δημιουργώντας παράλληλα οφέλη για αγρότες, εταιρείες τροφίμων και φαρμακοβιομηχανίες στις ΗΠΑ. Σημειώνεται πως και ο Τραμπ σε ανάρτησή του υποστήριξε κάτι αντίστοιχο.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών

Οι δηλώσεις Μπέσεντ έρχονται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Επικριτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι η αμερικανική πλευρά προσφέρει πρόωρα σημαντικά ανταλλάγματα, όπως η χαλάρωση κυρώσεων και η πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια, χωρίς να έχει εξασφαλίσει οριστικές δεσμεύσεις από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση απαντά ότι πρόκειται για μια προσωρινή συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην παύση των εχθροπραξιών και στη δημιουργία ενός παραθύρου 60 ημερών για διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης και πιο μόνιμης διευθέτησης.

Αισιοδοξία για την αμερικανική οικονομία

Ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε παράλληλα ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Όπως δήλωσε, θεωρεί εφικτή την επιστροφή των ΗΠΑ σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3% πριν από το τέλος του 2026, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν και η σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την οικονομική δραστηριότητα.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις της συμφωνίας με το Ιράν στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και τις ευρύτερες συνέπειες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.