Η-αντιπολίτευση-της-Ισλανδίας-λέει-όχι-στην-ΕΕ:-«Η-ένταξη-δεν-θα-λύσει-τα-οικονομικά-μας-προβλήματα»

Η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ισλανδίας υποστήριξε ότι η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έλυνε τα οικονομικά προβλήματά της, ούτε θα ενίσχυε την ασφάλειά της, τασσόμενη υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα για το αν πρέπει να επαναληφθούν οι ενταξιακές συνομιλίες.

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Η Γκούντρουν Χαφσταϊνσντότιρ, η πρόεδρος του Κόμματος της Ανεξαρτησίας, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ισλανδία, είπε την Τετάρτη στο πρακτορείο Reuters ότι η ασφάλεια της Ισλανδίας βασίζεται στο ΝΑΤΟ και τη διμερή αμυντική συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και πιστεύει ότι η Ισλανδία θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΕ σε θέματα που αφορούν την επιβολή κυρώσεων, την ενεργειακή ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, η πλήρης ένταξή της «δεν αποτελεί λύση».

«Η ΕΕ δεν υποκαθιστά το ΝΑΤΟ και η ένταξη στην ΕΕ δεν είναι μια μαγική ασπίδα ενάντια στον γεωπολιτικό κίνδυνο», είπε.

Το δημοψήφισμα της 29ης Αυγούστου δεν αφορά την ίδια την ένταξη, αλλά την επανέναρξη των συνομιλιών. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία, εφόσον ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να εγκριθεί με δεύτερο δημοψήφισμα. Το Ρέικιαβικ αποχώρησε από τις προηγούμενες συνομιλίες το 2013, όταν ανέλαβε την εξουσία ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση.

Οι δημοσκοπήσεις και οι θέσεις των κομμάτων

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 44,5% των Ισλανδών σκοπεύει να ψηφίσει «ναι» στην επανέναρξη των συνομιλιών, με το 39,4% να αντιτίθεται και το 14,6% να εμφανίζεται αναποφάσιστο. Ωστόσο, η πλειοψηφία τάσσεται κατά της ουσιαστικής ένταξης στην ΕΕ.

Ο υπουργός Οικονομικών του νησιού Ντάντι Μαρ Κριστόφερσον, ο οποίος τάσσεται υπέρ του «ναι», δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την Ισλανδία, προκειμένου να προστατευτεί από τον εξαναγκασμό των μεγάλων δυνάμεων και να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο.

Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταλάβει τη Γροιλανδία, που συνορεύει με την Ισλανδία στην Αρκτική, πυροδότησαν μια από τις εντονότερες διατλαντικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών και ο Κριστόφερσον συμπεραίνει εξ αυτού ότι η γεωπολιτική κατάσταση έχει αλλάξει.

Όταν ρωτήθηκε αν οι απειλές του Τραμπ άλλαξαν τη γνώμη της για την ένταξη στην ΕΕ, η Χαφσταϊνσντότιρ απάντησε αρνητικά.

Όσον αφορά την οικονομία, η ίδια δήλωσε ότι το υψηλό κόστος ζωής στην Ισλανδία αντανακλά δομικά προβλήματα που η ένταξη στην ΕΕ δεν θα μπορούσε να διορθώσει. Η Ισλανδία είναι μια μικρή, απομονωμένη αγορά με ελάχιστο ανταγωνισμό σε τομείς όπως τα τρόφιμα και η στέγαση, ενώ η οικονομία παλεύει εδώ και χρόνια με τον υψηλό πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19.

Η αλιεία, μαζί με τον τουρισμό και το αλουμίνιο, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονομίας και της εθνικής ταυτότητας της Ισλανδίας. Ο κλάδος φοβάται ότι η ένταξη στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ θα μπορούσε να σημάνει το άνοιγμα των ισλανδικών υδάτων σε ξένους αλιευτικούς στόλους.

«Η αλιεία βρίσκεται στο DNA μας, είναι κομμάτι της ανεξαρτησίας μας. Είναι εντελώς απαράδεκτο να μοιραστούμε τα αλιεύματά μας με άλλες χώρες. Δεν θα το δεχτούμε ποτέ αυτό», κατέληξε η Χαφσταϊνσντότιρ.