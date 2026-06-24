Η-ΕΕ-θα-εκδώσει-ομόλογα-ύψους-80-δισ.-ευρώ-το-δεύτερο-εξάμηνο-του-2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει ομόλογα της ΕΕ ύψους έως 80 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει ομόλογα της ΕΕ ύψους έως 80 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική προγραμματισμένη έκδοση ομολόγων της ΕΕ για το 2026 θα ανέλθει σε 180 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη ένδειξη της Επιτροπής για το έτος.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πολιτικής της ΕΕ που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU, στήριξη προς την Ουκρανία (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο του νέου δανείου στήριξης της Ουκρανίας), εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του μέσου «Δράση για την ασφάλεια της Ευρώπης» (SAFE) και συνεισφορές σε άλλα προγράμματα της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διενεργεί όλες τις εκδόσεις στο πλαίσιο της ενοποιημένης προσέγγισης χρηματοδότησης, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέσων. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες εκταμίευσης σε όλο το αυξανόμενο φάσμα προγραμμάτων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από πράξεις κεφαλαιαγοράς, στηρίζοντας ένα σταθερό πρότυπο εκδόσεων ομολόγων της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να εκδίδει πράσινα ομόλογα NextGenerationEU με βάση τις δηλωθείσες πράσινες δαπάνες από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί 84,3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Οι εν λόγω εκδόσεις μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μετά το 2026, στο πλαίσιο των πράξεων ανανέωσης υπό τη διαχείριση του δανεισμού που σχετίζεται με το NextGenerationEU.

Ιστορικό

Η Επιτροπή δανείζεται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της ΕΕ και εκταμιεύει κεφάλαια σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων δανεισμού. Ο δανεισμός της ΕΕ είναι εγγυημένος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τις συνεισφορές στον προϋπολογισμό να αποτελούν άνευ όρων νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών της ΕΕ.

Χρησιμοποιώντας τα έσοδα που συγκεντρώνονται από τα ομόλογα της ΕΕ και τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU που έχουν εκδοθεί από τα μέσα του 2021, η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής εκταμιεύσει πάνω από 241,8 δισ. EUR σε επιχορηγήσεις και 166 δισ. EUR σε δάνεια προς τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Έως 78,4 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί σε άλλα προγράμματα της ΕΕ που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU.