Η ΦΑΓΕ: Από ζημιές σε κέρδη με εντυπωσιακή ανάπτυξη

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ της οικογένειας Φιλίππου παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη το προηγούμενο έτος, με επιδόσεις που σίγουρα θα ζηλέψουν πολλοί. Η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 205,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,1% σε σύγκριση με το 2024, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,4%, ενώ οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 7,2%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 38,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,9%, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται στο 18,6% από 17,6% το προηγούμενο έτος.

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Κατά την ίδια χρονική περίοδο, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 8,4 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με ζημίες 21,1 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ από ζημίες 16,8 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η επιρροή της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου.

Η εταιρεία κατέγραψε συναλλαγματικά κέρδη 3,34 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. δολ. προς τη μητρική εταιρεία. Μία από τις αιτίες της βελτίωσης ήταν η σημαντική μείωση των προβλέψεων για νομικές υποθέσεις, οι οποίες περιορίστηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ το 2025 από 22,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά την ενίσχυση των αποτελεσμάτων, η εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές εκκρεμότητες. Οι συνολικές προβλέψεις για εκκρεμείς νομικές υποθέσεις ανέρχονται σε 43,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 40,8 εκατ. ευρώ καταγράφονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τα οποία διαμορφώνονται σε 25,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι υποθέσεις παραμένουν ο κύριος παράγοντας αβεβαιότητας για τη μελλοντική πορεία της ΦΑΓΕ Ελλάδας. Η διοίκηση δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των υποθέσεων.

Το 64% των συνολικών πωλήσεων πραγματοποιήθηκε προς τη μητρική FAGE International, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 60% το 2024. Αυτή η εξάρτηση αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής εταιρείας ως βασικής παραγωγικής μονάδας του διεθνούς ομίλου.

Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιες σε σχέση με το 2024, ενώ η αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε στα 76,2 εκατ. ευρώ από 69,2 εκατ. ευρώ. Η ΦΑΓΕ απασχολεί 572 εργαζομένους και διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής και στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός είναι η αναδιάρθρωση του ομίλου. Στις 1 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% της ΦΑΓΕ Ελλάδας από τη FAGE International στη FAGE USA Dairy Industry έναντι τιμήματος 85 εκατ. δολ.