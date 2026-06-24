Η ICEYE εορτάζει την επέτειο ενός έτους στη Ελλάδα

Η ICEYE, διεθνής ηγέτης στην παροχή δορυφορικών πληροφοριών, γιορτάζει την πρώτη επέτειο από την έναρξη λειτουργίας των γραφείων της στην Αθήνα. Η παρουσία της στην Ελλάδα τοποθετεί τη χώρα στο κέντρο της παραγωγής προηγμένων δορυφορικών τεχνολογιών στην Ευρώπη.

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Η εταιρεία έχει δημιουργήσει στην Αθήνα έναν πλήρη κόμβο παραγωγής δορυφόρων, με σκοπό να καταστεί σύντομα ένας ακόμα σημαντικός χώρος στην Ευρώπη για την κατασκευή δορυφόρων από το μηδέν. Αυτή είναι μια στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που ενισχύει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

Η δραστηριότητα της ICEYE στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2024 με την ίδρυση της ICEYE Hellas, και κατά το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας, έχει ήδη κατασκευάσει και εκτοξεύσει με επιτυχία τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους SAR, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Εκτός από την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, οι εγκαταστάσεις της ICEYE Hellas περιλαμβάνουν μια πλήρη γραμμή παραγωγής με δυνατότητες συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης και δοκιμών (AIT), υποστηρίζοντας ευρύτερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστημικές αποστολές.

Η Ελλάδα, εκτός από στρατηγική παραγωγική βάση, εξελίσσεται σε κόμβο καινοτομίας και διεθνούς εμβέλειας έρευνας στον τομέα του διαστήματος.

Η στρατηγική επένδυση της ICEYE στην Ελλάδα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της στην επιστημονική ικανότητα της χώρας και έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, προσελκύοντας Έλληνες από το εξωτερικό και διεθνείς επαγγελματίες. Επιπλέον, η ICEYE Hellas συνεργάζεται ενεργά με το τοπικό τεχνολογικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών πανεπιστημίων, startups και επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Αυτή η δυναμική ενισχύεται από τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης Series F ύψους 1 δισ. ευρώ, που αποτιμά την ICEYE πάνω από 10 δισ. ευρώ. Αυτά τα σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια θα ενισχύσουν τόσο την εγχώρια παραγωγή και έρευνα όσο και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές δραστηριότητες της ICEYE.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, δήλωσε: «Η προσπάθειά μας έχει αποφέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε θέσει σε τροχιά δύο πλήρως επιχειρησιακούς δορυφόρους SAR, οι οποίοι καλύπτουν ήδη τις ανάγκες της Ελλάδας σε κρίσιμους τομείς εθνικής ασφάλειας. Επεκτείνουμε το αποτύπωμα μας με περισσότερη τοπική παραγωγή και έρευνα, προκειμένου να αυξήσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες που απαιτεί η Ελλάδα.

Συνεργαζόμαστε με ελληνικά πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και πιο ώριμες εταιρείες. Επενδύουμε ουσιαστικά στο ταλέντο, τόσο στο εσωτερικό όσο και προσελκύοντας ταλαντούχους Έλληνες να επιστρέψουν στη χώρα. Ταυτόχρονα, φέρνουμε στελέχη από το εξωτερικό για να εργαστούν στην ICEYE στην Αθήνα και να προσφέρουν την μοναδική τους εμπειρία. Δεν αναφερόμαστε απλώς στο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα· το οικοδομούμε με την συνέπεια των έργων μας».