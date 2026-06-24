Η-paramount-είναι-έτοιμη-να-πουλήσει-την-κοινοπραξία-της-universal-pictures-λόγω-της-συμφωνίας-με-την-warner-bros

Η Paramount Skydance Corp είναι έτοιμη να εκποιήσει την κοινοπραξία διανομής ταινιών που έχει με την Universal Pictures, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με την εξαγορά της Warner Bros Discovery ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την Τετάρτη ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η προσφορά, η οποία έρχεται μετά από συνάντηση με τις ρυθμιστικές αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, θα υποβληθεί την επόμενη Τρίτη, ανέφερε το ίδιο άτομο.

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Αυτό θα παρέτεινε την προκαταρκτική προθεσμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήταν η 7η Ιουλίου, για την αξιολόγηση κατά 10 εργάσιμες ημέρες, έως τις 21 Ιουλίου.

Το Reuters ανέφερε αποκλειστικά τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία θα εξασφάλιζε εύκολα την έγκριση της ΕΕ, με την Paramount να είναι πρόθυμη να πουλήσει μικρά κανάλια, όπως τα παιδικά της σήματα, εάν απαιτηθεί. Αυτό έχει πλέον αποκλειστεί, καθώς δεν υπήρχαν προβλήματα σε αυτό το μέτωπο, ανέφερε η πηγή.

Η εκποίηση της κοινοπραξίας διανομής ταινιών με την Universal Pictures θα μπορούσε να μετριάσει τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ευρωπαίοι κινηματογραφικοί φορείς.

Εκπρόσωπος της Paramount δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες ρυθμιστικές διαδικασίες.

Η συμφωνία αξιολογείται επίσης σε ξεχωριστή διαδικασία βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις Ξένες Επιδοτήσεις, επειδή το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, η L’imad Holding Company του Άμπου Ντάμπι και η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ χρηματοδοτούν την προσφορά. Η Paramount αναμένεται να λάβει άνευ όρων έγκριση για αυτό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι είναι απίθανο να βλάψει τον ανταγωνισμό ή τους καταναλωτές.

Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ προετοιμάζουν αγωγή για να μπλοκάρουν τη συμφωνία, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

- Reuters