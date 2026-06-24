Η-renault-επιδιώκει-περικοπές-800-θέσεων-εργασίας-στον-τομέα-της-μηχανικής-στη-Γαλλία

Η Renault εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής 800 θέσεων εργασίας στο τμήμα μηχανικής της στη Γαλλία μέχρι το τέλος του 2027, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας για τη χώρα.

Η εταιρεία αναμένει να μειώσει τις θέσεις εργασίας, οι οποίες ανέρχονται σε 5.500 υπαλλήλους, μέσω εθελούσιων αποχωρήσεων, δήλωσε ο Μαξιμιλιάν Φλερί στους δημοσιογράφους.

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Οι περικοπές θέσεων εργασίας ευθυγραμμίζονται με τις προσπάθειες της εταιρείας να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί καλύτερα τον κινεζικό ανταγωνισμό, πρόσθεσε ο Chief Technology Officer Φιλίπ Μπυνέ.

- Reuters