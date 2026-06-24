Ικτίνος: Αύξηση πωλήσεων περίπου 8% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά με υψηλές προκλήσεις για την παγκόσμια βιομηχανία μαρμάρου. Η συνεχιζόμενη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, τα elevados επιτόκια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις είχαν σημαντική επίδραση στη δραστηριότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της Ικτίνος κατά τη σημερινή γενική συνέλευση.

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Σύμφωνα με δηλώσεις, παρά τις δυσκολίες της περιόδου, η Ικτίνος διατήρησε κύκλο εργασιών άνω των €30 εκατ., διασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της μέσω της αξιοποίησης των σημαντικών αποθεμάτων ελληνικού μαρμάρου υψηλής ποιότητας, προστατεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και τη παραγωγική της βάση, και διατηρώντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η αρχή του 2026 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου και παρουσίασε αύξηση πωλήσεων περίπου 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της νέας εμπορικής στρατηγικής και οι στοχευμένες αυξήσεις τιμών συνέβαλαν στην βελτίωση της κερδοφορίας και των περιθωρίων της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των επιλογών της διοίκησης και δημιουργώντας θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους.

Ωστόσο, από τον Απρίλιο, οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έγιναν πιο εμφανείς, επηρεάζοντας σημαντικά το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αναβολή ή αναστολή μεγάλων κατασκευαστικών έργων στην ευρύτερη περιοχή, η επιβράδυνση επενδυτικών αποφάσεων, η αύξηση των ναύλων και του μεταφορικού κόστους, καθώς και η γενικότερη αβεβαιότητα που προκλήθηκε στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν συνολικά τον κλάδο του μαρμάρου και κατά συνέπεια τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, ενώ το πρώτο τρίμηνο παρουσίασε θετική πορεία, το πεντάμηνο καταγράφει υστέρηση περίπου 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η εξέλιξη δεν αφορά μόνο την Ικτίνος, αλλά σχεδόν το σύνολο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μαρμάρου, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η σοβαρότητα της κατάστασης αναδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μαρμάρου, του οποίου η Ικτίνος έχει την τιμή να προεδρεύει αυτή την περίοδο, απευθύνθηκε πρόσφατα στην Πολιτεία και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας μέτρα στήριξης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου που πλήττονται από τις γεωπολιτικές συνέπειες. Αποτελεί, επομένως, μια συγκυριακή και εξωγενή διαταραχή που επηρεάζει συνολικά τον κλάδο και όχι κάποιο πρόβλημα που αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη ή την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Η Ικτίνος, με πάνω από 50 χρόνια ηγετικής παρουσίας στις διεθνείς αγορές φυσικών λίθων και αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής σε οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις, εκτιμά ότι με την αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης και την επανεκκίνηση των αναμενόμενων έργων, θα επιστρέψει σύντομα σε αναπτυξιακή πορεία ανάλογη με αυτή που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του έτους.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, επενδύσεις στην παραγωγική βάση, ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των λατομείων, καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών αγορών και συνεχή αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής δομής και υποστήριξης του επενδυτικού προγράμματος, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το τραπεζικό σύστημα για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού και τη παροχή νέας χρηματοδότησης. Οι μέχρι στιγμής επαφές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητικές και η διοίκηση εκτιμά ότι οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται με θετικές ενδείξεις η αξιοποίηση του μεγάλου τουριστικού ακινήτου της εταιρείας στη Σητεία Κρήτης. Τα τελευταία μήνες έχουν γίνει σημαντικά βήματα, περιλαμβάνοντας την υπογραφή Letter of Intent με την Auberge Resorts Collection, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους διαχειριστές πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων παγκοσμίως με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επιλογής του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου που θα αναλάβει τον επανασχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ωρίμανση του έργου. Η διαδικασία είναι σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται σύντομα, πιθανόν ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, η οριστικοποίηση της επιλογής. Αυτές οι εξελίξεις συνιστούν σημαντικά ορόσημα για την πρόοδο του έργου και ενισχύουν την πεποίθηση της εταιρείας ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο μπορεί να προσφέρει σημαντική αξία για την εταιρεία και τους μετόχους της.