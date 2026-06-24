Κάλυψη της Alter Ego από Edison: Τιμή – στόχος στα 7,1 ευρώ

Η εισηγμένη είναι η μοναδική εισηγμένη εταιρεία που προσφέρει στους επενδυτές άμεση έκθεση στην ελληνική αγορά ΜΜΕ και ψυχαγωγίας.

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Σε έναρξη κάλυψης της μετοχής της Alter Ego Media, με τιμή στόχο τα 7,1 ευρώ (σημαντικό upside 25% από το πρόσφατο κλείσιμο των 5,68 ευρώ) προέβη η Edison. H επενδυτική εταιρεία Edison με έδρα το Λονδίνο τονίζει πως η εισηγμένη είναι η μοναδική εισηγμένη εταιρεία που προσφέρει στους επενδυτές άμεση έκθεση στην ελληνική αγορά ΜΜΕ και ψυχαγωγίας.

«Στον πυρήνα της AEM βρίσκονται μερικά από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά τηλεοπτικά, έντυπα και ψηφιακά assets της Ελλάδας. Έχοντας αποκαταστήσει την παρουσία και τη συνάφεια των αντίστοιχων ΜΜΕ με τους θεατές/αναγνώστες και τους διαφημιστικούς συνεργάτες τους, η διοίκηση έχει αναλάβει μια στρατηγική για τη μεταφορά του ομίλου από μια υπερβολική εξάρτηση από τη διαφήμιση σε έναν πολυπλατφορμικό όμιλο μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας» σημειώνεται.

«Στόχος της στρατηγικής είναι η βελτίωση της δημιουργίας εσόδων από το περιεχόμενό της και η ενίσχυση της διανομής της, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ροές εσόδων, όπως οι υπηρεσίες συνδρομής, και η είσοδος σε νέους κλάδους υψηλότερης ανάπτυξης. Τα οικονομικά έτη 2025 και 2026 είδαν την AEM να εισέρχεται στον τομέα της ζωντανής ψυχαγωγίας, με έκθεση σε χώρους ψυχαγωγίας και πωλήσεις εισιτηρίων» αναφέρεται.

«Μεγάλο μέρος της ιστορίας της AEM χαρακτηρίζεται από εξαγορές, επενδύσεις και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου. Ενώ οι συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι πιθανό να συνεχίσουν να αποτελούν χαρακτηριστικό της στρατηγικής της, έχει τώρα την ευκαιρία να βελτιώσει την κερδοφορία και τη δημιουργία μετρητών, και να αποκομίσει τα οφέλη των ευρύτερων assets των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας. Η επιτυχής εκτέλεση θα πρέπει να υποστηρίξει την αύξηση της κερδοφορίας και να βελτιώσει την ποιότητα των κερδών» εκτιμάται.

«Μέσω ενός συνδυασμού εξαγορών και οργανικών επενδύσεων, η AEM έχει συγκεντρώσει ένα χαρτοφυλάκιο με μερικά από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα ΜΜΕ της Ελλάδας σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και εκδόσεις. Αυτά υποστηρίζονται από ισχυρές δυνατότητες παραγωγής περιεχομένου και εκτεταμένες βιβλιοθήκες και αρχεία, με ιδιοκτησία τόσο του περιεχομένου όσο και της διανομής» υπογραμμίζει, εκτιμώντας πως το συγκεκριμένο καθεστώς παρέχει μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών εσόδων.

«Αναγνωρίζοντας ότι τα οικονομικά του κλάδου συνεχίζουν να αλλάζουν καθώς το κοινό κατακερματίζεται, η στρατηγική της AEM επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση της βάσης εσόδων μακριά από τη διαφήμιση (88% των εσόδων του οικονομικού έτους 2025). Πρόσφατες επενδύσεις και εξαγορές έχουν ενισχύσει την ψηφιακή παρουσία της εταιρείας στους βασικούς κλάδους των παραδοσιακών ΜΜΕ, γεγονός που θα της επιτρέψει να οικοδομήσει πιο άμεσες σχέσεις με το κοινό και να αποκομίσει περαιτέρω έσοδα από την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) μέσω νέων και επαναλαμβανόμενων ροών, όπως οι συνδρομές. Άλλες επενδύσεις, όπως η είσοδος στους τομείς της ζωντανής ψυχαγωγίας, διευρύνουν τις αγορές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί και παρουσιάζουν την ευκαιρία για συνέργειες εσόδων. Η διαφοροποίηση των εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής σε δυνητικά υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, θα πρέπει να καταστήσει την επιχείρηση λιγότερο οικονομικά ευαίσθητη και να βελτιώσει την ποιότητα των κερδών με την πάροδο του χρόνου» επισημαίνεται.