Κατάργηση-αμνηστίας-για-πολιτικά-εγκλήματα,-επιστολική-ψήφος:-Τι-προτείνει-η-ΝΔ-για-τη-Συνταγματική-Αναθεώρηση

Κατάργηση αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, επιστολική ψήφος εντός επικράτειας, εκλογικό σύστημα, ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες είναι ζητήματα που έχει συμπεριλάβει η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της και θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

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Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει:

-Την αναθεώρηση του άρθρου 47 του Συντάγματος παρ. 3,4 και την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα. Με το ισχύον Σύνταγμα «αμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Oλομέλεια της Bουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών» (παρ.3). Aμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο (παρ.4). Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 47 παρ. 3,4 δεν επηρεάζει το προβλεπόμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Yπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.

-Την αναθεώρηση του άρθρου 51 του Συντάγματος παρ.4, για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας. Με το ισχύον Σύνταγμα, «οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια».

-Την αναθεώρηση του άρθρου 54 του Συντάγματος παρ. 1, 3 ώστε να ορίζεται ότι το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας. Επίσης να μπορεί με νόμο να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες. Με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, «το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών». Με την παρ. 3 του άρθρου 54 «Mέρος της Bουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Eπικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην Eπικράτεια, όπως νόμος ορίζει».

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