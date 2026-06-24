Μάχη-με-τη-λειψυδρία:-Τα-10-έργα-νερού-που-χρηματοδοτούνται-σε-9-νησιά

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη Νάξο, την Αμοργό, την Αστυπάλαια, τη Ρόδο, τη Λέρο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο, τη Ζάκυνθο και την Κρήτη (στο δήμο Βιάννου).

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Δέκα έργα ύδρευσης και διαχείρισης υδάτων σε εννέα νησιά της χώρας χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη Νάξο, την Αμοργό, την Αστυπάλαια, τη Ρόδο, τη Λέρο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο, τη Ζάκυνθο και την Κρήτη (στο δήμο Βιάννου) και περιλαμβάνουν έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης, εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης, κατασκευής δεξαμενών και μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού.

Οι αποφάσεις χρηματοδότησης υπεγράφησαν σε ειδική εκδήλωση το απόγευμα της Τετάρτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, δημάρχων, βουλευτών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να παρουσιάζει το πλαίσιο των παρεμβάσεων και τη νέα στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Παπασταύρου: Το νερό δεν είναι μια τεχνική υπόθεση υποδομών

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι τα έργα ενισχύουν την ασφάλεια υδροδότησης των νησιών και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, με αιχμή και τη νέα Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

«Νωρίτερα σήμερα, στο πλαίσιο του άξονα “Παροχή Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων” του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράψαμε τη χρηματοδότηση δέκα έργων σε εννέα νησιά της χώρας, που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών και των υδροδοτικών δικτύων. Συγκεκριμένα, στις Κυκλάδες βελτιώνονται υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης στη Νάξο και κατασκευάζεται δεξαμενή ύδρευσης στην Αμοργό. Στα Δωδεκάνησα εγκαθίσταται μονάδα αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ύδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίσταται μονάδα αφαλάτωσης στη Λέρο. Στις Σποράδες αναβαθμίζονται δίκτυα στη Σκόπελο και πραγματοποιούνται υποστηρικτικά έργα αφαλάτωσης στην Αλόννησο. Τέλος, στα Επτάνησα εγκαθίσταται μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη αναβαθμίζονται δίκτυα στη Βιάννο. Πρόκειται για παρεμβάσεις με άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα, γιατί το νερό δεν είναι μια τεχνική υπόθεση υποδομών. Είναι προϋπόθεση ζωής, δημόσιας υγείας, ανθεκτικότητας, τουριστικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», σημείωσε ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ακόμη ότι η σημερινή χρηματοδότηση αποτελεί μέρος μιας συνολικής πολιτικής για τους υδάτινους πόρους, τονίζοντας πως η χώρα διαθέτει περίπου 740 φορείς διαχείρισης νερού, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και ενός ενιαίου στρατηγικού πλαισίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της κήρυξης έκτακτης ανάγκης κάποιων νησιών και σημείωσε ότι το συγκεκριμένο καθεστώς αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή διοικητική διαδικασία, η οποία βασίζεται σε τεκμηριωμένες ανάγκες και γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της ΡΑΑΕΥ. Όπως εξήγησε ο υπουργός, πρόκειται για ένα σοβαρό θεσμό ο οποίος εφαρμόζεται όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και όχι για επίσπευση εργασιών αλλά για να μπορούν τα νησιά να προστατεύονται. Στο πλαίσιο αυτό όπως τόνισε, πρέπει να σεβαστούμε και τον ελεγκτικό μηχανισμό, την ανεξαρτησία της ΡΑΑΕΥ ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε στην αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης.

Κικίλιας: Πάνω από 450 έργα στα νησιά από το 2019 έως το 2026

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στάθηκε στην ανάγκη αλλαγής του μοντέλου διαχείρισης των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση και οι αυξανόμενες ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών απαιτούν νέες λύσεις και στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Από το 2019 έως το 2026 έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερα από 450 έργα στα νησιά, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 65 εκατ. ευρώ, ενώ διατέθηκαν επιπλέον περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για μελέτες και την ωρίμανση έργων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τους υδάτινους πόρους με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε μέχρι σήμερα. Η κλιματική κρίση, οι αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία απαιτούν νέες συνεργασίες, νέο θεσμικό πλαίσιο και διαφορετική προσέγγιση», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.