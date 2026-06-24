Μανουσάκης: Νέα κατεύθυνση για τον ΑΔΜΗΕ ύστερα από την αύξηση κεφαλαίου

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεκινά μια νέα φάση ανάπτυξης, καθώς από σήμερα οι 130,8 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της επιτυχούς αύξησης κεφαλαίου ύψους 530 εκατομμυρίων ευρώ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο.

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Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στον ΑΔΜΗΕ αναμένονται να επιταχύνουν την υλοποίηση σημαντικών υποδομών, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, καθώς και η νέα ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας. Αυτά τα έργα είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Ο επικεφαλής της Euronext Athens, Γιαννος Κοντόπουλος, τόνισε τη σημασία της συναλλαγής για την κεφαλαιαγορά και τον ενεργειακό τομέα, παρατηρώντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επιτάχυνση έργων που είναι κεντρικά για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, περιέγραψε την επιτυχία της κεφαλαιακής ενίσχυσης ως «αλλαγή πορείας» για τον Διαχειριστή, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και επισημαίνοντας τη ψήφο εμπιστοσύνης που παρέχεται στην ελληνική οικονομία από μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Κατά την τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης των τίτλων, ο κ. Μανουσάκης ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση, τους εργαζομένους του Ομίλου, τους μετόχους, τους θεσμικούς επενδυτές και τους πολίτες που στήριξαν την αύξηση κεφαλαίου, τονίζοντας τη δέσμευση του ΑΔΜΗΕ για τη συνέχιση των επενδύσεων που απαιτούνται από τη χώρα και τη συμβολή του στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έδωσε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη με τριπλό θετικό αποτύπωμα – χρηματοοικονομικό, ενεργειακό και κοινωνικό. Όπως ανέφερε, η επιτυχία της έκδοσης αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στο υψηλό ποσοστό υπερκάλυψης, αλλά και στην ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν, με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους να ενδιαφέρονται για την εταιρεία.

Ο υπουργός συνεχάρη τις διοικήσεις του ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς και τις τράπεζες που συντόνισαν τη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι διασφαλίστηκε η πλήρης προστασία των επενδυτών που συμμετείχαν μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ΑΔΜΗΕ «ραχοκοκαλιά» του ενεργειακού συστήματος της χώρας, τονίζοντας ότι χωρίς ισχυρά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα δεν μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, σύμφωνα με τη στρατηγική της κυβέρνησης.