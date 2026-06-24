Μαρινάκης-για-Αβραμόπουλο:-Όταν-σε-καλούν-οι-Αρχές,-πρέπει-να-ανταποκρίνεσαι

«Όταν σε καλούν οι Aρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι, όσο κι αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του Δημήτρη Αβράμοπουλου, μιλώντας στο Open.

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Αναφορικά με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ νωρίτερα ο κ. Αβραμόπουλος, πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε το ένταλμα σύλληψής του «στο συρτάρι για τρεις ημέρες» και ότι ο ίδιος ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Μαρινάκης απάντησε: «Kάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενοι χρόνοι» ενώ συμπλήρωσε πως: «Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο πρωθυπουργός».

«Ακολουθήθηκε η διαδικασία και εντός 24 ωρών το ευρωπαϊκό ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνοντας πως «σε αυτό δεν έχει καμία ανάμειξη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

«Να εκπέμψουμε δύο μηνύματα: ναι, σεβασμός στις Αρχές, αλλά να μην κάνουμε τηλεδικαστήρια», τόνισε.

Ερωτώμενος για ενδεχόμενη παραίτηση του Αβραμόπουλου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο», ενώ για το αν ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος και βουλευτής θα είναι ξανά υποψήφιος σημείωσε πως «ο μόνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος είναι ο πρωθυπουργός».

- sofokleous10.gr

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