Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές – Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

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Μικτά ήταν τα αποτελέσματα στις ευρωαγορές την Τετάρτη (24/6), καθώς η παγκόσμια ρευστοποίηση στον τεχνολογικό κλάδο υποχώρησε και οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε οριακά πάνω από το σταθερό επίπεδο στις 634,92 μονάδες, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν μικτές τάσεις.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 10,461,63 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC ενισχυόμενος κατά 0,54% στις 8,385.49 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,71% στις 24,716.24 μονάδες, καθώς η έντονη πίεση στη μετοχή της αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall επηρέασε τον δείκτη.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με άνοδο 0,74% στις 51,638.94 μονάδες. Αντίθετα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση μειωμένος κατά 0,45% στις 19,389.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κατέγραψαν σημαντικές απώλειες την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Γερμανία σχεδιάζει να εγκαταλείψει την κατασκευή έξι πολεμικών πλοίων. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η αναμενόμενη ώθηση προς τις εταιρείες του κλάδου από την αύξηση των κρατικών αμυντικών δαπανών ενδέχεται να μην υλοποιηθεί πλήρως.

Η μετοχή της Rheinmetall έκλεισε με πτώση 18,6%.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου, καθώς η τιμή του χρυσού υποχώρησε σε χαμηλό επτά μηνών λόγω ανησυχιών για υψηλότερα επιτόκια.