Μπέσεντ:-«Οι-ΗΠΑ-θα-επιβλέπουν-το-ξεπάγωμα-των-ιρανικών-assets»

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα επιβλέπει τα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν βάσει της προσωρινής συμφωνίας Τραμπ με Τεχεράνη, υποστήριξε ο Σκοτ Μπέσεντ.

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Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα επιβλέπει τα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν βάσει της προσωρινής συμφωνίας Τραμπ με Τεχεράνη, υποστήριξε ο Σκοτ Μπέσεντ. «Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών θα διατεθεί για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και φαρμάκων», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ στο CNBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κεφάλαια θα επιβλέπονται από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να τοποθετήσει δίχτυ ασφαλείας γύρω από ένα από τα πιο πολιτικά ευαίσθητα κομμάτια της συμφωνίας: την πρόσβαση του Ιράν σε παγωμένα assets.

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Η ρύθμιση που περιγράφεται από τον Μπέσεντ θα δημιουργούσε επίσης ένα πιθανό εγχώριο οικονομικό όφελος από το deal: Μερικά από τα αποδεσμευμένα κεφάλαια θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε Αμερικανούς αγρότες, παραγωγούς τροφίμων και φαρμακευτικές εταιρείες εάν το Ιράν υποχρεωθεί ή ενθαρρυνθεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα.

Αλλά οι μηχανισμοί παραμένουν ασαφείς. Ο Μπέσεντ δεν διευκρίνισε πόσα χρήματα θα αποδεσμευτούν, πού θα φυλάσσονται τα κεφάλαια, ποιο ρόλο θα διαδραματίσει το Ιράν στην διαμόρφωση της αξιοποίησής τους ή ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει το Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ για να διασφαλίσει ότι τα χρήματα δεν θα κατευθυνθούν σε μη επιθυμητές δραστηριότητες.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι το ενδιάμεσο μνημόνιο κατανόησης έχει σχεδιαστεί για να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να δημιουργήσει ένα παράθυρο 60 ημερών για μια ευρύτερη συμφωνία. Οι επικριτές λένε ότι ο Λευκός Οίκος προσφέρει πάρα πολλά εκ των προτέρων, ενώ αφήνει ανεπίλυτα σημαντικά ζητήματα ασφαλείας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς υπερασπίστηκε τη συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ δεν στέλνουν χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη θα λάβει οικονομικά οφέλη μόνο εάν συμμορφωθεί με τους όρους της Ουάσιγκτον.