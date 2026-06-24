Μπρατάκος: Η ανάγκη ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ισχυρός επιταχυντής σε όλους τους τομείς, όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές στην πρόσφατη εκδήλωση του ΕΒΕΑ «AI in Action για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις».

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Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι καταλύτης για την αύξηση της παραγωγικότητας και επεσήμανε ότι «η ελληνική οικονομία πρέπει να προσεγγίσει αυτή την εξέλιξη με σοβαρότητα και στρατηγική, αποφεύγοντας τον φόβο και τον άκριτο ενθουσιασμό. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να θεωρείται εργαλείο και όχι απειλή, και να είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στην αναγκαία μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει μια μικρή επιχείρηση στην οργανωτική της δομή, μια μεσαία επιχείρηση στην αξιοποίηση των δεδομένων της και στη μείωση του κόστους ή στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και μια βιομηχανική μονάδα στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της παραγωγής. «Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η ικανότητα προσαρμογής, οι δεξιότητες και η διοικητική ωριμότητα είναι κρίσιμες, καθώς και η πρόσβαση στη γνώση», δήλωσε ο κ. Μπρατάκος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε τη σημασία του επιμελητηρίου ως πυλώνα σύνδεσης της αγοράς με την τεχνολογία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διάχυσης της γνώσης σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικότητας. «Στο ΕΒΕΑ θεωρούμε ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να συνδέεται με την πραγματική οικονομία, φτάνοντας στις επιχειρήσεις που παράγουν, εξάγουν, επενδύουν και αναλαμβάνουν ρίσκα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόκληση είναι να μετατρέψουμε τη γνώση σε πρακτική εφαρμογή και τη τεχνολογική δυνατότητα σε παραγωγικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο κ. Μπρατάκος.

Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης συζητήθηκαν στρατηγικές ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρησιακές δομές. Συμμετείχαν οι Δρ. Φώτης Φιλιππόπουλος, KPMG, Ανδρέας Μπότσικας, PwC, Ιωάννης Λάριος, Deloitte, και Δρ. Γιώργος Ματσόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το δεύτερο πάνελ εστίασε σε πρακτικά παραδείγματα, νομικά πλαίσια και τη διακυβέρνηση των δεδομένων. Συμμετείχαν οι Βασίλης Τουλιάς, AKTOR Group, Δρ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσώλης, Accenture, Ηλίας Βυζάς, EY Ελλάδος, και Παναγιώτης Γαραντζιώτης, Kiefer SA.