Μπρατάκος:-Η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-πρέπει-να-γίνει-υπόθεση-και-της-μικρομεσαίας-επιχειρηματικότητας

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας ισχυρός επιταχυντής για κάθε κλάδο, όπως υπογραμμίστηκε από τους ομιλητές στην χθεσινή εκδήλωση του ΕΒΕΑ.

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Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας ισχυρός επιταχυντής για κάθε κλάδο, όπως υπογραμμίστηκε από τους ομιλητές στην χθεσινή εκδήλωση του ΕΒΕΑ «AI in Action για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για την παραγωγικότητα και επεσήμανε ότι «για την ελληνική οικονομία, αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με φόβο ούτε με άκριτο ενθουσιασμό. Χρειάζεται σοβαρότητα, σχέδιο, γνώση και προετοιμασία. Χρειάζεται να δούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι ως απειλή, αλλά ως εργαλείο, όχι ως πολυτέλεια για λίγους, αλλά ως δυνατότητα που πρέπει να γίνει προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας ισχυρός επιταχυντής για κάθε κλάδο,βοηθώντας από «μια μικρή επιχείρηση να οργανώσει καλύτερα τις διαδικασίες της, έως μια μεσαία επιχείρηση να αξιοποιήσει τα δεδομένα της και να μειώσει κόστος ή να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και μια βιομηχανική μονάδα να ενισχύσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα της παραγωγής της. «Όμως η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η ικανότητα προσαρμογής. Είναι οι δεξιότητες. Είναι η διοικητική ωριμότητα. Είναι η πρόσβαση στη γνώση», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε τον ρόλο του επιμελητηρίου ως συνδετικού κρίκου της αγοράς με την τεχνολογία, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διάχυση της γνώσης σε όλο το φάσμα του επιχειρείν. «Στο ΕΒΕΑ πιστεύουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία. Να φτάσει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εξάγουν, επενδύουν, απασχολούν εργαζόμενους, αναλαμβάνουν ρίσκο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η πρόκληση μπροστά μας είναι σαφής: να μετατρέψουμε τη γνώση σε εφαρμογή και την τεχνολογική δυνατότητα σε παραγωγικό αποτέλεσμα», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης αναλύθηκαν οι στρατηγικές ενσωμάτωσης του AI στις επιχειρησιακές δομές. Συμμετείχαν οι Δρ. Φώτης Φιλιππόπουλος, KPMG, Ανδρέας Μπότσικας, PwC, Ιωάννης Λάριος, Deloitte, Δρ. Γιώργος Ματσόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το δεύτερο πάνελ εστίασε σε πρακτικά case studies, στα νομικά πλαίσια και στη διακυβέρνηση των δεδομένων. Συμμετείχαν οι Βασίλης Τουλιάς, AKTOR Group, Δρ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσώλης, Accenture, Ηλίας Βυζάς, EY Ελλάδος, Παναγιώτης Γαραντζιώτης, Kiefer SA.

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