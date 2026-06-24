Νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία στα τρόφιμα από την οικογένεια Σκλαβενίτη

Η οικογένεια Σκλαβενίτη ίδρυσε μια νέα εταιρεία στον τομέα της επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, επεκτείνοντας έτσι το παραγωγικό της αποτύπωμα.

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Η νέα επιχείρηση, με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ιδρύθηκε πρόσφατα και έχει έδρα το Περιστέρι, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 3,5 εκατ. ευρώ, που έχει καταβληθεί πλήρως σε μετρητά.

Η εταιρεία θα επικεντρωθεί κυρίως στην παραγωγή και επεξεργασία ξηρών καρπών, ενώ το επιχειρηματικό της αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης τη χονδρική πώληση επεξεργασμένων αγροτικών προϊόντων, την παραγωγή μπαχαρικών και αφεψημάτων βοτάνων, την επεξεργασία οσπρίων και υπηρεσίες συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.

Η «Ελληνική Χαρτοβιομηχανία Γλάρος ΑΒΕΕ» είναι ο μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας, κατέχοντας το 100% των 350.000 ονομαστικών μετοχών της.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, με πρόεδρο τη Μαρία Σκλαβενίτου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη. Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας έχει οριστεί σε 50 χρόνια, έως το 2076.

Η στρατηγική της οικογένειας Σκλαβενίτη αντικατοπτρίζει τις διεθνείς τάσεις, καθώς μεγάλες λιανεμπορικές εταιρείες επενδύουν όχι μόνο στο δίκτυο λιανικής, αλλά και στις παραγωγικές τους δομές και τις εγκαταστάσεις logistics, με στόχο την αυτονομία και τον έλεγχο του κόστους, μεταξύ άλλων.