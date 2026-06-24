«Οι-επιθεωρήσεις-θα-γίνουν»:-Δεν-πτοείται-ο-επικεφαλής-της-ΙΑΕΑ-από-τις-αρνήσεις-της-Τεχεράνης-για-τα-πυρηνικά-της

Την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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Ο Γκρόσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, χαρακτήρισε τις επιθεωρήσεις θεμελιώδες στοιχείο της συμφωνίας, η οποία υπεγράφη μεταξύ των δύο προέδρων.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα τελούν υπό την εποπτεία της IAEA, χωρίς εξαιρέσεις.

«Μπορώ να κατανοήσω τις πολιτικές δηλώσεις, αποτελούν μέρος της πραγματικότητας, αλλά το βασικό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι έχει υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης από τους δύο προέδρους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαφωνίες για την πρόσβαση στα πυρηνικά sites

Μετά τον πόλεμο που ξέσπασε τον Ιούνιο, το Ιράν έχει περιορίσει την πρόσβαση της IAEA σε κρίσιμες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, όπου εκτιμάται ότι η χώρα διαθέτει αποθέματα ουρανίου αρκετά για την κατασκευή έως και 10 πυρηνικών όπλων, εφόσον επιλέξει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι ειρηνικό, αν και παραμένει η μοναδική χώρα χωρίς πρόγραμμα πυρηνικών όπλων που εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδο έως και 60%.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν εκφράσει αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με το αν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα τεθούν άμεσα υπό επιθεώρηση.

«Οι επιθεωρήσεις θα γίνουν»

Ο επικεφαλής της IAEA υπογράμμισε ότι η συμφωνία προβλέπει ρητά την εποπτεία όλων των σχετικών δραστηριοτήτων από τον οργανισμό.

«Το μνημόνιο αναφέρει ρητά ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα εποπτεύονται από την IAEA, σε όλες τους τις διαστάσεις», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης ότι η υλοποίηση των επιθεωρήσεων είναι δεδομένη, ακόμη κι αν δεν έχει αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

«Είτε γίνει μεθαύριο, είτε σε μία εβδομάδα, είτε σε δέκα ημέρες, είναι σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό. Θα συμβεί», δήλωσε.

Το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη σταδιακή «απομείωση» του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα εμπλουτισμού από τις υψηλές συγκεντρώσεις που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία.