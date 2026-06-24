Οι-πόλεμοι-σε-Ουκρανία-και-Μέση-Ανατολή-κάνουν-τους-αγοραστές-πολυτελών-ακινήτων-να-καταφεύγουν-στην-Ισπανία

Πλούσιοι Πολωνοί, Αμερικανοί και αγοραστές ακινήτων με έδρα τον Κόλπο συρρέουν στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, Μαδρίτη, και την Κόστα ντελ Σολ, αναζητώντας πολυτελές καταφύγιο από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και από την πολιτική αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ισπανία, και ιδιαίτερα οι μεσογειακές ακτές της, αποτελούν εδώ και καιρό πόλο έλξης για Βρετανούς και Γερμανούς που αναζητούν τον ήλιο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί ένα ευρύτερο μείγμα επενδυτών που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να προστατευτούν από την αστάθεια, δήλωσαν στο Reuters έξι μεσίτες, αναλυτές της ευρωπαϊκής αγοράς κατοικίας και ένας δικηγόρος ακινήτων.

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Επίσημα κυβερνητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση.

«Είτε πρόκειται για Ουκρανούς είτε για Πολωνούς που εγκαθίστανται στην Κόστα ντελ Σολ, είτε για Αμερικανούς που έρχονται στην Ισπανία, ο κοινός παράγοντας είναι η γεωπολιτική κατάσταση», δήλωσε η Ρεμπέκα Καμπαγιέρο, επικεφαλής του διεθνούς τμήματος του κτηματομεσίτη Gilmar.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου ακινήτων του περασμένου έτους, περισσότερο από το 39% όλων των πωλήσεων κατοικιών σε μεγάλες τουριστικές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της Μάλαγα στην Κόστα ντελ Σολ, του Αλικάντε στην Κόστα Μπλάνκα και των Βαλεαρίδων Νήσων, αφορούσαν ξένους αγοραστές.

Αυτό έχει συμβάλει στην εκτόξευση των τιμών σε μια χώρα όπου η στέγαση αποτελεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα και η κεντρική τράπεζα ζήτησε συντονισμένες πολιτικές προσπάθειες για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, με εκτιμώμενη έλλειψη 750.000 κατοικιών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία τριπλασιάζει τη ζήτηση για ακίνητα στους Πολωνούς

Αγοραστές από την Πολωνία, μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρώπης, επενδύουν σε ισπανικά παράκτια ακίνητα από το 2020. Ωστόσο, οι αγορές τους έχουν τριπλασιαστεί από την πανδημία COVID-19 και αντιπροσώπευαν το 4% όλων των ξένων αγορών πέρυσι, από 1,6% το 2019.

«Το ισχυρότερο κύμα επενδύσεων ήρθε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία… με μια φρενίτιδα αγορών που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνου», δήλωσε η Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, ιδρύτρια ενός μεσιτικού γραφείου με έδρα τη Μαρμπέγια.

Η Μαρλένα Μπαρτκόβιακ αποτελεί μέρος αυτής της αύξησης.

Η 46χρονη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια μιας εταιρείας μεταφορών στην Πολωνία, αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Μπεναλμαδένα στην Κόστα ντελ Σολ της Ανδαλουσίας ως εφεδρικό σχέδιο όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Η Ισπανία μου ήρθε στο μυαλό, καθώς ήταν κατά κάποιο τρόπο η λιγότερο εμπλεκόμενη σε κάθε είδους πολιτικούς ελιγμούς στην ευρωπαϊκή σκηνή», δήλωσε η Μπαρτκόβιακ, η οποία εξακολουθεί να ζει κυρίως στην Πολωνία.

Η Neinor μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων της Ισπανίας, πούλησε το 70% του πολυτελούς συγκροτήματος 102 κατοικιών Santa Clara που ολοκληρώθηκε στη Μαρμπέγια πέρυσι σε Πολωνούς πελάτες.

Και οι Πολωνοί αγοραστές κυριαρχούν σε έναν ουρανοξύστη 64 ορόφων που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Μπενιντόρμ, ένα άλλο δημοφιλές παραθαλάσσιο σημείο.

Η εναλλακτική λύση στο Ντουμπάι

«Η Ισπανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία διαφοροποίησης για λόγους ασφάλειας», δήλωσε η Παλόμα Πέρεζ Μπράβο, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ακινήτων Dils-Lucas Fox.

Με τον ίδιο τρόπο που η σύγκρουση στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας έχει οδηγήσει τις πολωνικές αγορές, οι μεσίτες βλέπουν ήδη μια εισροή ζήτησης από επενδυτές με έδρα τον Κόλπο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Τρεις εταιρείες ακινήτων δήλωσαν στο Reuters ότι διαπραγματεύονται συμφωνίες πολυτελών ακινήτων στην Costa del Sol με αγοραστές από το Ντουμπάι, καθώς η σύγκρουση πλήττει την εικόνα του εμιράτου ως ειρηνικού καταφυγίου για τους πλούσιους. Τουλάχιστον δύο συμφωνίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η Μαρτσίνιακ-Κοστρέβα πούλησε πρόσφατα ένα ακίνητο σε έναν Πολωνό πελάτη που ζει στο Ντουμπάι, ο οποίος αναζητούσε μια ασφαλέστερη εναλλακτική βάση για την οικογένειά του.

Ενώ το Ντουμπάι έχει προσελκύσει ξένους με μηδενικό φόρο ακίνητης περιουσίας, η δικηγόρος ακινήτων Μαρία Ρουίζ Λόπεζ δήλωσε ότι οι περιφερειακές απαλλαγές ή επιδόματα φόρου πλούτου αποτελούν πόλο έλξης για τη Μαδρίτη και την Κόστα ντελ Σολ, καθιστώντας τες πιο ελκυστικές για τους πλούσιους αγοραστές από ό,τι άλλα μέρη της Ισπανίας.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια ευκαιρία να προσελκύσουμε όσους αναζητούν μια εναλλακτική λύση στο Ντουμπάι… εν μέρει επειδή οι συγκρούσεις κάνουν την Ισπανία να φαίνεται ως μια πιο ήρεμη επιλογή», ​​δήλωσε ο Μάριο Λαπιέδρα Βιβάνκο, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Neinor, η οποία έχει ήδη κλείσει συμφωνία με έναν αγοραστή από το Ντουμπάι.

Οι υψηλότερες τιμές τροφοδοτούν την επενδυτική τάση

«Δεν πρόκειται μόνο για βίαιη σύγκρουση, αλλά και για πολιτική και κοινωνική πίεση», δήλωσε η Caballero της Gilmar, επισημαίνοντας την αύξηση των Αμερικανών – πολλοί από τους οποίους είναι ισπανόφωνης καταγωγής – που επενδύουν στην Ισπανία από την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα πέρυσι.

«Πολλοί το κάνουν ως επένδυση. Και άλλοι το βλέπουν ως Σχέδιο Β, επειδή δεν ξέρουν τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Από το 2024 έως το 2025, η Gilmar είδε τις αμερικανικές επενδύσεις να αυξάνονται από 0,5% σε 6,2% των συναλλαγών ακινήτων και οι Αμερικανοί να ξεπερνούν τους Βρετανούς ως οι κορυφαίοι ξένοι αγοραστές στην Κόστα ντελ Σολ.

Σε όλη την Ισπανία, οι Αμερικανοί αντιπροσώπευαν το 2% των αγορών ακινήτων από αλλοδαπούς και πλήρωσαν την τρίτη υψηλότερη μέση τιμή μετά τους Σουηδούς και τους Γερμανούς, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Συμβουλίου Συμβολαιογράφων.

Η διεύρυνση του αριθμού των ξένων αγοραστών έχει αυξήσει τις τιμές των κατοικιών.

Οι μεσίτες που ασχολούνται με ακίνητα αξίας μεταξύ 1 εκατομμυρίου ευρώ και 20 εκατομμυρίων ευρώ (1,13 εκατομμύρια δολάρια και 22,68 εκατομμύρια δολάρια) λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές καθιστούν την αγορά στην Ισπανία μια ελκυστική επένδυση, ενισχύοντας την τάση και διαφοροποιώντας την αγορά.

Το ζεστό κλίμα και η σταθερή οικονομία προσελκύουν επίσης αγοραστές.

Ο Τζακ Χάρις, συνεργάτης της διεθνούς ομάδας κατοικιών της Knight Frank με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι οι τιμές των πολυτελών κατοικιών στην Ισπανία έχουν αυξηθεί έως και 9,5% σε ετήσια βάση, ταχύτερα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

«Η Ισπανία ήταν κάτι σαν εξαίρεση όσον αφορά την απόδοση σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους 12 μήνες», είπε.

- Reuters