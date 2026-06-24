Ορκίστηκε-για-τη-νέα-θητεία-στην-Τράπεζα-της-Ελλάδος-ο-Γιάννης-Στουρνάρας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη.

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Ορκίστηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 15.30, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, ο Γιάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια

Η ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής.