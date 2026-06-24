Ο μπακάλης της Ηλείας με κύκλο εργασιών 60 εκατομμυρίων ευρώ

Στα 46 του χρόνια, ο Τάσος Κάπος, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως μπακάλης, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου που το μοντέλο franchise μεταμορφώνει την ελληνική αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων.

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Ως ο μεγαλύτερος franchisee της ΑΒ Βασιλόπουλος, ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια με ένα μόνο κατάστημα στη Ζαχάρω Ηλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε σοβαρές προκλήσεις. Σήμερα διαχειρίζεται 42 καταστήματα σε Αττική, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, επιτυγχάνοντας μέσω της συνεργασίας του με την ΑΒ Βασιλόπουλος ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ, γεγονός που τον τοποθετεί στην κορυφή της 12άδας των σούπερ μάρκετ.

«Είμαι μπακάλης. Παρόλο που έχω σπουδάσει, όλη μου η ζωή είναι συνυφασμένη με το εμπόριο», δηλώνει, περιγράφοντας την πορεία του που ξεκίνησε από το οικογενειακό παντοπωλείο της Ζαχάρως, το οποίο ανέλαβε όταν ήταν 31 ετών και μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Το 2011, βρέθηκε μπροστά σε μια κομβική επιλογή: να παραμείνει στάσιμος ή να αναζητήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η πρώτη του επαφή με την τότε κυρίαρχη Carrefour-Μαρινόπουλος δεν τον πείθει. Αντιθέτως, η πρόταση της ΑΒ Βασιλόπουλος, που περιλάμβανε συγκεκριμένες λειτουργικές προδιαγραφές και μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, αποτέλεσε το σημείο καμπής.

Το πρώτο κατάστημα franchise εγκαινιάστηκε το 2012 στη Ζαχάρω. Ακολούθησαν τα Κρέστενα το 2014, το Αιτωλικό το 2016 και αργότερα η επέκταση στην Αθήνα. Σήμερα το δίκτυο περιλαμβάνει 20 μεγάλα καταστήματα και 20 σημεία Shop & Go, με προγραμματισμένη προσθήκη τεσσάρων νέων καταστημάτων στο άμεσο μέλλον.

Η ανάπτυξη του Τάσου Κάπου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εφαρμόζει η ΑΒ Βασιλόπουλος υπό την καθοδήγηση του Νίκου Λαβίδα, μεταφέροντας σταδιακά το βάρος της ανάπτυξης σε τοπικούς επιχειρηματίες. Ο στόχος της ελληνικής θυγατρικής της Ahold Delhaize είναι μέχρι το 2028 να διαθέτει δίκτυο 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 θα λειτουργούν με το μοντέλο franchise.

Όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες και τις διαφορές μεταξύ των πελατών της περιφέρειας και της πρωτεύουσας, ο κ. Κάπος δηλώνει: «Στην επαρχία, ο πελάτης θα ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις αγορές του από ένα κατάστημα. Στην Αθήνα, κατανέμει το καλάθι του σε περισσότερα σημεία πώλησης».

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κρεοπωλείο που δημιούργησε στο κατάστημα της Ζαχάρως, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί στο 11% του συνολικού τζίρου του καταστήματος, με ετήσιες πωλήσεις περίπου 550.000 ευρώ.

Αναφορικά με το κόστος ζωής, σημειώνει ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται σύμφωνα με τον μηνιαίο κύκλο εισοδημάτων, με το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να είναι η πιο έντονη περίοδος πωλήσεων.