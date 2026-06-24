Πηγές-ΥΠΡΟΠΟ-για-Αβραμόπουλο:-«Κανένας-πολίτης-δεν-τυγχάνει-προνομιακής-μεταχείρισης»

Απάντηση σε όσα ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για το Qatargate δίνουν πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τονίζοντας ότι το ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και πως η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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Αναλυτικά, οι ίδιες πηγές αναφέρουν:

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

» Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

» Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».

Στη συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο κ. Αβραμόπουλος μεταξύ άλλων επισήμανε πως το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης. «Γι’ αυτό και δεν εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα». Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

- sofokleous10.gr

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