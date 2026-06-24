Πλεύρης:-Έγκριση-χρηματοδότησης-1,33-εκατ.-ευρώ-για-την-ενίσχυση-του-στόλου-της-Δημοτικής-Αστυνομίας-Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 1.333.992 ευρώ για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας, ενέκρινε κατόπιν αιτήματος του δήμου Αθηναίων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

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Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης που θα συμβάλει στο έργο των γυναικών και των ανδρών της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων ως ο δήμος που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές.

Με την ενίσχυση αυτή, η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με:

20 Ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα με πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό (φωτεινή και ηχητική σήμανση).

30 Αμιγώς Ηλεκτρικά Δίκυκλα τύπου scooter με αντίστοιχο αστυνομικό εξοπλισμό.

15 Σταθμούς φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

5 Σταθμούς φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)»

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τόνισε:

«Η Αθήνα βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των επιπτώσεων του μεταναστευτικού. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά στη χρηματοδότηση ύψους 1.333.992 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης, ενισχύοντας ουσιαστικά το σημαντικό έργο της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών με σύγχρονα μέσα που θα βελτιώσουν την παρουσία της στις γειτονιές, την ταχύτερη ανταπόκρισή της στα αιτήματα των πολιτών και τη συνολική επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα.

Η ανταποδοτικότητα πρέπει να είναι έμπρακτη: οι πόροι που διαχειριζόμαστε πρέπει να επιστρέφουν σε περιοχές της Αθήνας που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος και να μετατρέπονται σε έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος της πολιτικής μας είναι η μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των επιστροφών, μια πολιτική που ήδη αποτυπώνεται στα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2026.

Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων είναι διαρκής και ουσιαστική. Βρισκόμαστε ήδη σε άμεση επικοινωνία με τη δημοτική αρχή, προκειμένου να εξετάσουμε και να χρηματοδοτήσουμε επιπλέον παρεμβάσεις και έργα που θα ενισχύουν τις υποδομές, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια της πόλης, προσφέροντας απτά και μετρήσιμα οφέλη στους Αθηναίους».

Η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, ανέφερε:

«Η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε εκατοντάδες περιστατικά σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα, 30 δίκυκλα και 20 σταθμούς φόρτισης, αποκτά τα εργαλεία που χρειάζεται για να βρίσκεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά δίπλα στους πολίτες. Η ενίσχυση του στόλου δεν αφορά μόνο τον εξοπλισμό. Αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, την προστασία του δημόσιου χώρου, τη στήριξη ευάλωτων συμπολιτών μας και τη διατήρηση της προσβασιμότητας στις γειτονιές της Αθήνας. Παράλληλα, επενδύουμε στην ηλεκτροκίνηση και σε μια πιο βιώσιμη πόλη, με λιγότερους ρύπους και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Ευχαριστώ το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνεργασία και τη στήριξη ενός έργου που έχει άμεσο θετικό αποτύπωμα στην πόλη».

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