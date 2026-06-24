Στο ΑΤ Συντάγματος για νέα ταυτότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες και βίντεο

Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας.
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Ο πρωθυπουργός έκανε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο παραλαβής της ταυτότητας.
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