Στο ΑΤ Συντάγματος για νέα ταυτότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες και βίντεο

Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας.

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Ο πρωθυπουργός έκανε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο παραλαβής της ταυτότητας.

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