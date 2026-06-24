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    Στο-ΑΤ-Συντάγματος-για-νέα-ταυτότητα-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-–-Δείτε-εικόνες-και-βίντεο
    Στο ΑΤ Συντάγματος για νέα ταυτότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες και βίντεο

    Στο ΑΤ Συντάγματος για νέα ταυτότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες και βίντεο

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας. 

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     Ο πρωθυπουργός έκανε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο παραλαβής της ταυτότητας. 

    Δείτε εικόνες και βίντεο: 

    Κυριάκος Μητσοτάκης

    Κυριάκος Μητσοτάκης

    - sofokleous10.gr

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