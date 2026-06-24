Συναντήσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου με την DFC υπό την αιγίδα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο ισχυρός άνδρας του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, είχε επαφές με την International Development Finance Corporation, όπως ανακοίνωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω ανάρτησής της στο X:

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Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που συντόνισα τη συνάντηση μιας αντιπροσωπείας της DFC που επισκέπτεται τη χώρα με τον Αλέξανδρο Εξάρχου της AKTOR Group, προκειμένου να εξετάσουμε τρόπους ενίσχυσης των επενδύσεων στις κρίσιμες υποδομές της Ελλάδας. Η επίσκεψη της DFC επεσήμανε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργάζονται με τους Έλληνες εταίρους τους σε στρατηγικά έργα προς όφελος όλων των πολιτών μας.

I was thrilled to bring together a visiting delegation from @DFCgov and Alexandros Exarchou of AKTOR Group to explore ways to support investment in Greece’s critical infrastructure. DFC’s visit underscored America’s commitment to working together with our Greek partners on… pic.twitter.com/VdKybR60d2 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 24, 2026