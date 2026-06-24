ΣΥΡΙΖΑ:-Με-το-«δεν-απολογούμαι-σε-κανένα-κερατά»-ο-κ.-Αβραμόπουλος-προσβάλλει-την-έννοια-της-λογοδοσίας

«Όταν ο κ. Αβραμόπουλος, που βρίσκεται στο επίκεντρο διερεύνησης για το Qatargate, απαντά με το «δεν απολογούμαι σε κανένα κερατά» προσβάλλει την ίδια την έννοια της λογοδοσίας», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

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Και συνεχίζει:

«Η αλαζονεία, οι ύβρεις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική Δικαιοσύνη.

Βουλευτές, ευρωβουλευτές και υπουργοί είναι μόνο για τα προνόμια, τους μισθούς και τους συνεργάτες, αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός κρύβονται πίσω από ασυλίες, στημένες εξεταστικές και επιστολικές ψήφους στη Βουλή».

«’’Έξις, δευτέρα φύσις’’, κ. Μητσοτάκη», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.



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