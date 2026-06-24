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    Τετ α τετ AKTOR – DFC δια χειρός Γκιλφόιλ

    Τετ α τετ AKTOR – DFC δια χειρός Γκιλφόιλ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    «Η επίσκεψη της DFC υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστεί με τους Έλληνες εταίρους μας σε στρατηγικά έργα προς όφελος όλων των πολιτών μας» πρόσθεσε.

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    Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρο Εξάρχου, είχε αντιπροσωπεία της Development Finance Corporation (αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ) στα πλαίσια της διερεύνησης συνεργασίας για στρατηγικά έργα.

    Το τετ α τετ διοργανώθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ που με ανάρτησή της γνωστοποίησε πως «διερευνούμε τρόπους υποστήριξης των επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές της Ελλάδας».

    «Η επίσκεψη της DFC υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστεί με τους Έλληνες εταίρους μας σε στρατηγικά έργα προς όφελος όλων των πολιτών μας» πρόσθεσε.

    I was thrilled to bring together a visiting delegation from @DFCgov and Alexandros Exarchou of AKTOR Group to explore ways to support investment in Greece’s critical infrastructure. DFC’s visit underscored America’s commitment to working together with our Greek partners on… pic.twitter.com/VdKybR60d2

    — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 24, 2026

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