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    Το-Ιράν-θα-διοχετεύσει-περισσότερο-ξένο-νόμισμα-στην-οικονομία-μετά-τη-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ
    Το Ιράν θα διοχετεύσει περισσότερο ξένο νόμισμα στην οικονομία μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

    Το Ιράν θα διοχετεύσει περισσότερο ξένο νόμισμα στην οικονομία μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το Ιράν θα αυξήσει σημαντικά τις κατανομές σε ξένο νόμισμα από το Σάββατο, μετά τη βελτιωμένη πρόσβαση σε ξένα περιουσιακά στοιχεία και την πρόσφατη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου, δήλωσε την Τετάρτη ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αμπντολνάσερ Χεμμάτι, σύμφωνα με το ιρανικό Nournews.

    Η ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον υποχρεώνει τις ΗΠΑ να εκδώσουν προσωρινές εξαιρέσεις για την εξαγωγή ιρανικών ενεργειακών προϊόντων και να βελτιώσουν την πρόσβαση του Ιράν στα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό.

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    Ο Χεμμάτι δήλωσε ότι η τράπεζα θα διοχετεύσει μέρος των ενισχυμένων αποθεματικών της στην οικονομία, με αρχικά 2 δισεκατομμύρια δολάρια να διατίθενται το Σάββατο για τον βιομηχανικό τομέα, και θα βοηθήσει στον έλεγχο του πληθωρισμού, καθώς και των εισαγωγών βασικών αγαθών.

    - Reuters 

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