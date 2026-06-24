Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ για την Ενεργειακή Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης εδαφών και απομάκρυνσης παλαιών εκσκαφέων από το ορυχείο Μαυροπηγής, η ΔΕΗ παρέχει τις εξής πληροφορίες:

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Η Αναγκαιότητα της Ενεργειακής Μετάβασης

Εδώ και πολλές δεκαετίες, ο λιγνίτης υπηρέτησε ως βασικός πυλώνας του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία και ενισχύοντας τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, η αναγνώριση του λιγνίτη ως «εθνικού καυσίμου» δεν λαμβάνει υπόψη τις δύσκολες οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της σημερινής εποχής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έχει γίνει ιδιαίτερα μη βιώσιμη, κυρίως λόγω του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 . Αυτό το κόστος δεν είναι τυχαίο, αλλά προκύπτει από τις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων στην Ευρώπη και τις εκπομπές του ελληνικού λιγνίτη.

Λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών του λιγνίτη και του χαμηλού βαθμού φόρτισης των λιγνιτικών μονάδων, η ειδική εκπομπή κυμαίνεται από 1,15 έως 1,6 τόνους CO 2 /MWhe. Με την τιμή του CO 2 να κυμαίνεται γύρω από τα 80 ευρώ ανά τόνο – με τάση ανόδου έως 90-100 ευρώ – το κόστος των ρύπων για την κάλυψη των CO 2 δικαιωμάτων κυμαίνεται από 92€ ανά MWh (για την Πτολεμαΐδα V) έως 160€ ανά MWh (για παλαιότερες μονάδες), τη στιγμή που η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας είναι γύρω από 90 ευρώ.

Εξετάζοντας την αύξηση του ειδικού κόστους του λιγνίτη με τη μείωση της συμμετοχής του στο ενεργειακό μείγμα λόγω ΑΠΕ, καθώς και τα λειτουργικά κόστη (μισθοί, συντήρηση) και το κόστος δικαιωμάτων CO 2 , το συνολικό κόστος παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη καθίσταται μη ανταγωνιστικό. Αυτή η οικονομική επιβάρυνση θα μεταφερόταν στους καταναλωτές, καθιστώντας τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων οικονομικά ασύμφορη για την εθνική οικονομία. Ακόμα και η σύγχρονη μονάδα «Πτολεμαΐδα V», σχεδιασμένη με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες, συμμετέχει ελάχιστα στην παραγωγή ενέργειας εξαιτίας του υψηλού κόστους λειτουργίας της σε σύγκριση με άλλες παραγωγικές μεθόδους.

Επιπλέον, η αντίληψη ότι οι λιγνιτικές μονάδες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα του συστήματος έχει ξεπεραστεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι παλαιές θερμικές μονάδες χαρακτηρίζονται από τεχνική δυσκαμψία, καθώς χρειάζονται πολλές ώρες για να τεθούν σε λειτουργία ή να σβήσουν. Σε ένα σύγχρονο ενεργειακό μείγμα που κυριαρχεί η καθαρή και φθηνή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το σύστημα απαιτεί ευέλικτες μονάδες που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις μεταβολές της ζήτησης και της παραγωγής. Η σταθερότητα του δικτύου δεν εξασφαλίζεται πια από τη συνεχή καύση λιγνίτη, αλλά από τη συνδυαστική χρήση ευέλικτης παραγωγής και σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.

Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΗ υλοποιεί ένα εκτενές πρόγραμμα πράσινης μετάβασης, αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην ευέλικτη παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας. Στον τομέα αποθήκευσης, η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών (BESS) υψηλής απόκρισης, καθώς και σε δύο σημαντικά έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία, στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο, που λειτουργούν ως «φυσικοί συσσωρευτές» ενέργειας μακράς διάρκειας. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου διασφαλίζουν τη σταθερή και άμεση παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αιχμής, ενισχύοντας την ασφάλεια του συστήματος με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Αλήθεια για την Απόσυρση των Εκσκαφέων: Βιομηχανική Ασφάλεια, Κυκλική Οικονομία και Υπεύθυνη Διαχείριση

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. (η οποία έχει εγκριθεί από τη νομοθεσία), η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού που έχει αποσυρθεί, προκειμένου να αποδοθούν τα εδάφη στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα παραχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η ελεγχόμενη κατεδάφιση των τριών παλαιών εκσκαφέων στα κλειστά ορυχεία της Πτολεμαΐδας είναι μια επιχειρησιακή και τεχνική απόφαση, με κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών και τη σωστή διαχείριση των παροπλισμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω εκσκαφείς, μετά από δεκαετίες λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες εξόρυξης, είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και παρουσίαζαν σοβαρή δομική φθορά και διάβρωση, καθιστώντας τους ασταθείς.

Επισημαίνεται ότι η απόσυρση των συγκεκριμένων μηχανημάτων δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την τρέχουσα λειτουργική ικανότητα της ΔΕΗ όσον αφορά την εξόρυξη λιγνίτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο εξοπλισμός αυτός, λόγω της ηλικίας του που ξεπερνά τα 50 έτη και της κακής λειτουργικής του κατάστασης, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών (προμηθευτές, άλλες ενεργειακές εταιρείες ή ορυχεία) που ενδιαφέρονται κυρίως για νεότερες και μικρότερες μονάδες που μπορούν να αναβαθμιστούν.

Η αποσυναρμολόγηση αυτών των μεταλλικών κατασκευών (υψηλού ύψους και βάρους εκατοντάδων τόνων), χωρίς την προηγούμενη κατεδάφιση τους, θα απαιτούσε την εργασία τεχνικού προσωπικού σε επικίνδυνες συνθήκες. Μια τέτοια μέθοδος θα αύξανε την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων. Αντιθέτως, η ελεγχόμενη κατεδάφιση με εκρηκτικά είναι η παγκοσμίως αποδεκτή και ασφαλέστερη πρακτική για την απόσυρση βαρέος εξοπλισμού που έχει παύσει τη λειτουργία του. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση και ανακύκλωση των μετάλλων.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, τα υλικά και τα εκατοντάδες τόνοι μετάλλου από τους παροπλισμένους εκσκαφείς δεν καταστρέφονται, αλλά ανακυκλώνονται πλήρως. Μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών, τα παλαιά μέταλλα συλλέγονται, ταξινομούνται και προωθούνται στην αγορά ως δευτερεύουσα πρώτη ύλη. Έτσι, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ελαχιστοποιείται και διασφαλίζεται ότι κανένας πόρος δεν πάει χαμένος, μετατρέποντας τον παροπλισμένο εξοπλισμό του χθες σε χρήσιμο υλικό για τις σύγχρονες βιομηχανικές ανάγκες.

Η υπεύθυνη αυτή διαχείριση των άχρηστων μεταλλικών δομών δεν συνιστά υποβάθμιση της ιστορίας της περιοχής. Αντίθετα, η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας το χρέος της προς την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και τους εργαζόμενους στα ορυχεία, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Μουσείου Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Πτολεμαΐδα, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2025 στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου ύψους 5,75 δισ. ευρώ για τη μεταμόρφωση της Δυτικής Μακεδονίας σε πράσινο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, θα διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν σημαντικά βιομηχανικά κτίρια, πύργοι ψύξης, ιστορικές καμινάδες και άλλες εγκαταστάσεις μεγάλης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας.

Επιπλέον, συγκεκριμένα μηχανήματα και εξοπλισμός που έχουν χαρακτηριστεί ως κινητά βιομηχανικά μνημεία θα συντηρηθούν και θα εκτεθούν στο μουσείο. Στο πλαίσιο αυτής της πλάνης, θα διατηρηθούν και θα αναδειχθούν εμβληματικοί εκσκαφείς, αντίστοιχοι με αυτούς που αποσύρθηκαν, οι οποίοι θα παραμείνουν στην περιοχή ως μόνιμα εκθέματα. Με αυτόν τον τρόπο, η ιστορία του λιγνίτη και η βιομηχανική κληρονομιά του θα αναδειχθούν με επιστημονικό και αξιοπρεπή τρόπο, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν τουριστικό πόλο έλξης για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Το Πρόγραμμα Αποκαταστάσεων και Πράσινων Επενδύσεων της ΔΕΗ

Η απολιγνιτοποίηση δεν συνιστά απλή αποχώρηση της ΔΕΗ από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά μια βαθιά και αναγκαία δέσμευση για την περιβαλλοντική και οικονομική αναγέννηση της περιοχής. Η εταιρεία υλοποιεί ένα πρωτοφανές πρόγραμμα αποκατάστασης εδαφών και αποσύρσεων, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και επαναφορά σε παραγωγική χρήση των εκτάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δραστηριότητα εξόρυξης επί δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα, έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάνω από 80.000 στρέμματα πρώην λιγνιτωρυχείων. Από αυτά, περίπου 55.000 στρέμματα παραχωρούνται σταδιακά στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., προκειμένου να αποδοθούν για άλλες χρήσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αυτή η γη μετατρέπεται σε παραγωγικές εκτάσεις αγροτικής χρήσης, δασικές ζώνες αναψυχής και οργανωμένες περιοχές για την προώθηση νέων, καθαρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ επανατοποθετείται στη Δυτική Μακεδονία ως ο μεγαλύτερος επενδυτής καθαρής και ευέλικτης ενέργειας. Η ολοκλήρωση κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,13 GW, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, μετασχηματίζει την περιοχή σε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κέντρο πράσινης και ευέλικτης παραγωγής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή, η ΔΕΗ διασφαλίζει την ομαλή και δυναμική εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η μετατροπή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» σε μια καθαρή μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου. Αυτή η νέα επένδυση, που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2028 ως μονάδα ανοιχτού κύκλου και το 2029 ως συνδυασμένου, θα παρέχει ευέλικτη ισχύ, διατηρώντας παράλληλα εξειδικευμένο προσωπικό στην περιοχή και εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια αξιοποίηση του σταθμού.

Παράλληλα με τη μετατροπή των μεγάλων μονάδων, η ΔΕΗ αναπτύσσει ένα εκτενές πλέγμα σύγχρονων τεχνολογιών που καθιστούν τη Δυτική Μακεδονία πρότυπο ενεργειακό κόμβο. Σε αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), η οποία θα εξασφαλίσει βιώσιμη και οικονομική τηλεθέρμανση στις πόλεις της περιοχής, με προγραμματισμένη λειτουργία στο τέλος του 2026.

Επιπλέον, η ΔΕΗ συμμετέχει μέσω της κοινοπραξίας Hellenic Hydrogen στην πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ όσο και η «Πτολεμαΐδα V» έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν και με πράσινο υδρογόνο (hydrogen-ready), επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση.

Συγχρόνως, για τη θωράκιση του ηλεκτρικού δικτύου, οι παλαιές γεννήτριες στον ΑΗΣ Καρδιάς θα μετατραπούν σε σύγχρονους πυκνωτές, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές.

Συνολικά, μέσω του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους 5,75 δισ. ευρώ, οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις της Δυτικής Μακεδονίας θα μετατραπούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το Ψηφιακό Μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας: Το Mega Data Center ως Νέος Πυλώνας Ανάπτυξης

Η πιο σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας είναι η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατασκευή ενός Mega Data Center στην περιοχή. Στην αρχή, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια σημαντική ευρωπαϊκή επένδυση, που μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την έναρξη κατασκευής. Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε 1.000 MW (Giga Data Center) με βάση τη ζήτηση από hyperscalers.

Τα οφέλη της λειτουργίας μια τέτοιας υποδομής για την τοπική κοινωνία και την οικονομία είναι πολλαπλά. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της πλήρους λειτουργίας του έργου, αναμένονται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι θέσεις εργασίας θα αφορούν ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό στους τομείς των κατασκευών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Η Δυτική Μακεδονία επιλέχθηκε για αυτή την επένδυση λόγω των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Η ύπαρξη έτοιμων βιομηχανικών εκτάσεων με εξασφαλισμένες άδειες, η εγγύτητα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και η διαθεσιμότητα δικτύων καθιστούν την περιοχή κατάλληλη για τέτοιες υποδομές.

Αντιμετωπίζοντας τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με την κατανάλωση νερού για ψύξη των Data Centers, τα τεχνικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η νέα δραστηριότητα θα συνοδεύεται από ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Η αρχικά αδειοδοτημένη ετήσια κατανάλωση νερού για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ήταν 30 εκατομμύρια κυβικά, ενώ για όλες τις μονάδες του λεκανοπεδίου ανέρχονταν σε 70 εκατομμύρια κυβικά.

Αντίθετα, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού για τη λειτουργία του νέου Mega Data Center δε θα ξεπεράσει τα 400.000 κυβικά μέτρα, το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 0,6% του νερού που απαιτούσε η παλαιά λιγνιτική δραστηριότητα. Αυτή η εντυπωσιακή εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με τη λειτουργία του συστήματος ψύξης ως κλειστό και ανακυκλωμένο κύκλωμα, με την προσθήκη νερού να χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες θερμοκρασίες.

Ο ενεργειακός εφοδιασμός του Data Center θα καλύπτεται από το νέο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ στην περιοχή, επικεντρωμένο στην αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας. Η αρχιτεκτονική του έργου έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες χωρίς να προκαλεί καμία επιβάρυνση στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Mega Data Center μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική μεταμόρφωση της περιοχής, προσελκύοντας διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, δημιουργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Η Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται από μια μονοδιάστατη περιοχή εξαρτώμενη από τον λιγνίτη σε έναν σύγχρονο, διεθνή κόμβο καθαρής ενέργειας, ψηφιακής τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.