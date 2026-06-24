Το «όλον» ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου – Το στοίχημα της Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το «’Όλον ΠΑΣΟΚ» δίνει ραντεβού σήμερα στο Καλέντζι Αχαΐας σε μια εκδήλωση μνήμης για τον ιστορικό ηγέτη του κόμματος Ανδρέα Παπανδρέου.

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Είναι μια ευκαιρία για τη Χαριλάου Τρικούπη να ξυπνήσει το συναίσθημα και να τονίσει ότι η Δημοκρατική παράταξη δεν ξεχνά τις ρίζες της, βέβαια θα αποτελέσει και μια ένεση ενίσχυσης του ηθικού και του μνημονικού των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στο άλλοτε «πράσινο κάστρο» την Αχαΐα, σε μια περίοδο που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις και δέχεται στενό μαρκάρισμα από το κόμμα Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του σπουδαίου πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τη «λαϊκή συμμετοχή», την «εθνική αξιοπρέπεια» και η πράσινη παράταξη στοιχηματίζει πολύ στην παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή.

Για το έργο και την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου θα μιλήσουν ο Πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και αλλα ιστορικά στελέχη, ενώ θα προβληθεί αφιερωματικό βίντεο με στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου, μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.

Με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέντζι για τον Ανδρεά Παπανδρέου η Άννα Δίαμαντοπουλου έριξε φαρμακερά βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.

«Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας

(Ερώτηση) Στον κύριο Τσίπρα πάει αυτό;

Και εκεί, νομίζω απολύτως εκεί.» ανέφερε η Αννα Διαμαντοπούλου στην ΕΡΤ news.

ΠΑΣΟΚ για Σκανδάμη – Ο καθένας αξιολογείται

Η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα με άρωμα ΠΑΣΟΚ εντείνει την αναταραχή στην Κεντροαριστερα.

Ο Νέος τομεάρχης προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ που ανακοινώθηκε στο κόμμα Τσίπρα ένα 24ωρο από την παραίτηση του από την Χαριλάου Τρικούπη, καρφώνει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα στρατηγικής.

“Τακτικής ενός διπλού λόγου που μια ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κ. Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ. Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση, δεν έβλεπα αυτό να γίνεται” ανέφερε ο άλλοτε υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα Μαρίνος Σκανδάμης στα Parapolitika FM.

Το γάντι σήκωσε ο Εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ αφήνοντας αιχμές για τη στάση Μαρίνο Σκανδάμη.

Ο καθένας αξιολογείται . Όταν ο ένας είναι τη μια μέρα στο ένα κόμμα και την άλλη ανακοινώνεται σε άλλο ο καθένας αξιολογεί» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ του ΣΚΑΙ.

Στα πασοκικά πηγαδάκια συζητούσαν εδώ και καιρό την απουσία του άλλοτε δραστήριου Μαρίνου Σκανδάμη από το Συνέδριο του κόμματος και διαδρομιστές κάνουν λόγο για υπόγεια συνεννόηση με το κόμμα Τσίπρα εδώ και καιρό. Άλλοι πάλι σπεύδουν να υπενθυμίζουν παλαιότερες αναρτήσεις του τότε στελέχους του ΠΑΣΟΚ στις οποίες ο Μαρίνος Σκανδάμης χαρακτήριζε τον Αλέξη Τσίπρα «δεξιό». Βέβαια δεν είναι και λίγοι αυτοί που συνδέουν την μεταγραφη Σκανδάμη στο κόμμα Τσίπρα με την έδρα στην Αχαΐα που είναι «κλειδωμένη» καθώς στην περιοχή κατεβαίνει σταθερά ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Μεταγραφές

Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι κοντά σε μεταγραφές που θα συζητηθούν και τις τελευταίες ώρες συζητείται έντονα και το όνομα της Ολυμπίας Τελιγιορίδου για ολική επαναφορά στο ΠΑΣΟΚ. Το πρώην στέλεχος της πράσινης παράταξης είχε εισχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο είχε διατελέσει και υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης.

Τα ονόματα της Νίνας Κασιμάτη, της Θεοδώρας Τζάκρη και του Ευάγγελου Αποστολάκη παραμένουν πάντα στο τραπέζι, ο χρόνος ωστόσο των ανακοινώσεων δεν έχει κλειδώσει.

- sofokleous10.gr

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