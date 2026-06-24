Τράπεζα-Πειραιώς:-Κατώτατος-μισθός-1.700-ευρώ-και-νέες-παροχές-με-τη-συλλογική-σύμβαση

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων, από την 1η Φεβρουαρίου 2027 θεσπίζεται ελάχιστος μικτός μισθός 1.700 ευρώ για το σύνολο του προσωπικού.

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Σε συμφωνία για νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας κατέληξαν η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς, με τη σύμβαση να περιλαμβάνει σειρά μισθολογικών και κοινωνικών παροχών.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων, από την 1η Φεβρουαρίου 2027 θεσπίζεται ελάχιστος μικτός μισθός 1.700 ευρώ για το σύνολο του προσωπικού. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 εισάγεται ασυμψήφιστο επιχειρησιακό επίδομα 160 ευρώ μηνιαίως για όλους τους εργαζόμενους, το οποίο θα αυξηθεί στα 220 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2028 και στα 305 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2029.

Η σύμβαση προβλέπει ακόμη επίδομα ρόλου καταστημάτων ύψους 80 ευρώ, καθώς και επίδομα ευθύνης για στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώνεται στα 80 ευρώ για τους senior managers και στα 70 ευρώ για τους managers.

Δικαιούχοι των συγκεκριμένων παροχών είναι εργαζόμενοι με μικτές μηνιαίες αποδοχές έως 3.000 ευρώ, εργαζόμενοι με αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ που δεν λαμβάνουν οικειοθελή παροχή, καθώς και εργαζόμενοι με αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ που λαμβάνουν μη συμψηφιζόμενη οικειοθελή παροχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στήριξη της οικογένειας. Το επίδομα τέκνου αυξάνεται από 100 σε 150 ευρώ ανά παιδί από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και θα καταβάλλεται έως την ολοκλήρωση των σπουδών και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας. Επιπλέον, το επίδομα γέννησης για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο αυξάνεται στα 5.000 ευρώ από 2.000 ευρώ σήμερα, ενώ το επίδομα χηρείας ενισχύεται στα 100 ευρώ από 70 ευρώ.