Φάμελλος:-Άμεση-και-καθολική-εφαρμογή-της-απόφασης-του-Αρείου-Πάγου-για-τον-νόμο-Κατσέλη

Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση του με την πρόεδρο, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, και με εκπροσώπους της Ένωσης Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

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«Πρέπει να αναμορφωθεί το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας και του πτωχευτικού κώδικα, που αποδεικνύεται ότι είναι τελικά κοινωνικά επικίνδυνο και καταστροφικό – και αναφέρομαι στον πτωχευτικό κώδικα Σταϊκούρα και μετέπειτα-, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρακαταθήκη που έχουμε πλέον από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη» ανέφερε ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πλατφόρμα «posokanei», ανέδειξε την ακρίβεια στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και την πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, και κατέθεσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «καρτελοποίηση» της αγοράς, σημειώνοντας ιδιαίτερα τους τομείς των τραπεζών, των καυσίμων, του ρεύματος και της εφοδιαστικής αλυσίδας, τονίζοντας πως «πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς από την Πολιτεία ώστε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αθέμιτων πρακτικών», ενώ επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθεί το καταναλωτικό κίνημα.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου τόνισε πως η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, «πρέπει να τύχει καθολικής εφαρμογής», ενώ σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για την πάταξη της ακρίβειας, έκανε λόγο για «μέτρα – ασπιρίνες», τονίζοντας πως το «posokanei» δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε o εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ιωάννα Λιούτα.

Εκ μέρους της ΕΚΠΟΙΖΩ συμμετείχε η πρόεδρος Παναγιώτα Καλαποθαράκου, το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Σγούρας και ο νομικός σύμβουλος Βίκτωρας Τσιαφούτης.

- sofokleous10.gr

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