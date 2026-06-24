Χρηματιστήριο: Ισχυρός τζίρος, οριακή πτώση και μάχη χαρακωμάτων στις 2.500 μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε τη συνεδρίαση της Τετάρτης με μια εικόνα που στην επιφάνεια μοιάζει σχεδόν αδιάφορη, αλλά στο βάθος λέει αρκετά πράγματα για την κατάσταση της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης τερμάτισε στις 2.470,95 μονάδες, με οριακή πτώση 0,07%, χάνοντας μόλις 1,82 μονάδες, σε μια ημέρα όπου η αγορά έδειξε αρχικά διάθεση να κινηθεί υψηλότερα, πλησίασε ξανά την κρίσιμη ζώνη των 2.500 μονάδων, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει τα κεκτημένα μέχρι το τέλος.

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Το ουσιαστικό στοιχείο της συνεδρίασης δεν είναι η μικρή αρνητική μεταβολή του Γενικού Δείκτη. Είναι ο τζίρος. Με συναλλαγές κοντά στα 240,9 εκατ. ευρώ, η αγορά δεν κινήθηκε σε συνθήκες αδιαφορίας ή θερινής ραστώνης. Αντίθετα, είδαμε έντονη κινητικότητα, αναδιατάξεις θέσεων και σαφή διαφοροποίηση μεταξύ τίτλων. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν το ταμπλό, αλλά γίνονται πιο επιλεκτικοί.

Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική μιας αγοράς που βρίσκεται ψηλά, έχει γράψει μεγάλη διαδρομή και πλέον χρειάζεται νέα καύσιμα για να περάσει αποφασιστικά σε υψηλότερα επίπεδα. Οι αγοραστές εμφανίστηκαν, ο τζίρος υπήρχε, όμως η τελική ευθεία έφερε πίεση στον Γενικό Δείκτη, με αποτέλεσμα το κλείσιμο να βγει ελαφρώς αρνητικό.

Ο FTSE Large Cap κράτησε την αγορά όρθια

Σε αντίθεση με τον Γενικό Δείκτη, ο FTSE Large Cap έκλεισε θετικά στις 6.302,25 μονάδες, με άνοδο 0,39%, κερδίζοντας 24,79 μονάδες. Ο τζίρος στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στα 133,85 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον παραμένει συγκεντρωμένο στα βαριά χαρτιά.

Αυτό είναι κρίσιμο. Όταν ο Γενικός Δείκτης κλείνει οριακά αρνητικός, αλλά ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται θετικά, το μήνυμα δεν είναι γενικευμένη αδυναμία. Είναι εσωτερική περιστροφή. Κάποιοι τίτλοι πιέστηκαν, άλλοι απορρόφησαν ρευστότητα, ενώ οι ισχυρές κεφαλαιοποιήσεις εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πεδίο μάχης για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια.

Η αγορά δεν λύγισε. Απλώς δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανοδική διάσπαση. Και αυτό, σε αυτά τα επίπεδα, είναι μια διαφορά που έχει σημασία.

Τράπεζες χωρίς ενιαία γραμμή

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.826,02 μονάδες, με μικρή άνοδο 0,11%. Η εικόνα των τραπεζών ήταν μικτή και όχι μονοδιάστατα ανοδική. Η Eurobank κινήθηκε θετικά στα 4,26 ευρώ με άνοδο 0,83%, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,59 ευρώ με κέρδη 0,58%. Από την άλλη πλευρά, η Πειραιώς υποχώρησε στα 9,15 ευρώ με πτώση 0,69%, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 4,016 ευρώ με απώλειες 0,59%.

Αυτό δείχνει ότι ο κλάδος δεν τραβήχτηκε ενιαία από τους αγοραστές. Υπήρξε επιλογή τίτλων, κατοχύρωση κερδών και μεταφορά ρευστότητας από μετοχές που είχαν τρέξει σε άλλες που θεωρούνται πιο ελκυστικές βραχυπρόθεσμα. Η τραπεζική βάση της αγοράς παραμένει ισχυρή, αλλά η σημερινή εικόνα δεν ήταν εικόνα επιθετικού banking rally. Ήταν περισσότερο συνεδρίαση ισορροπιών.

Το γεγονός ότι ο ΔΤΡ παρέμεινε έστω και οριακά θετικός, ενώ δύο από τις μεγάλες τράπεζες κινήθηκαν αρνητικά, δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη αγοραστικές άμυνες στον κλάδο. Όμως για να ξαναπάρει η αγορά καθαρή ανοδική ώθηση, οι τράπεζες θα πρέπει να κινηθούν πιο συντονισμένα.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Στα blue chips, ξεχώρισε η Coca Cola HBC, η οποία έκλεισε στα 55 ευρώ με άνοδο 2,80%, προσφέροντας σημαντική στήριξη στην αγορά. Θετικά κινήθηκε και ο ΟΤΕ στα 19,13 ευρώ με άνοδο 1,16%, ενώ η Τιτάν έκλεισε στα 53,25 ευρώ με κέρδη 1,33%. Καλή εικόνα είχε και η Aktor στα 13 ευρώ με άνοδο 1,25%, όπως και η Allwyn στα 13,87 ευρώ με κέρδη 1,06%.

Αξιοσημείωτη ήταν η κίνηση του ΑΔΜΗΕ, που ενισχύθηκε κατά 3,18% στα 4,705 ευρώ, δείχνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να αναζητά επιμέρους επενδυτικές ιστορίες έξω από το στενό τραπεζικό πεδίο. Η ΔΕΗ έκλεισε επίσης θετικά στα 23,10 ευρώ, με άνοδο 0,43%, παραμένοντας σε περιοχή έντονου ενδιαφέροντος.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η Optima Bank με πτώση 1,84%, η ΕΛΧΑ με απώλειες 1,25%, η Mytilineos στα 42 ευρώ με πτώση 0,71%, η Motor Oil στα 38,56 ευρώ με πτώση 0,62% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 45,84 ευρώ με απώλειες 0,35%. Δεν μιλάμε για εικόνα ξεπουλήματος, αλλά για επιλεκτικές ρευστοποιήσεις σε τίτλους που έχουν συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα.

Η τεχνική εικόνα

Τεχνικά, η συνεδρίαση αφήνει ανάμικτη γεύση. Η αγορά κινήθηκε ενδοσυνεδριακά προς τη ζώνη των 2.490–2.500 μονάδων, όμως δεν κατάφερε να εγκατασταθεί εκεί. Το κλείσιμο στις 2.470,95 μονάδες επαναφέρει το βάρος στη βραχυπρόθεσμη στήριξη των 2.465–2.470 μονάδων.

Η πρώτη σοβαρή αντίσταση παραμένει η περιοχή των 2.490–2.500 μονάδων. Εκεί φαίνεται ότι εμφανίζονται πωλητές, είτε από κατοχύρωση κερδών είτε από χαρτοφυλάκια που δεν θέλουν να αυξήσουν έκθεση πριν υπάρξει πιο καθαρή επιβεβαίωση. Αν ο Γενικός Δείκτης περάσει πειστικά αυτή τη ζώνη με ισχυρό τζίρο, τότε ανοίγει δρόμος για υψηλότερα επίπεδα.

Αντίθετα, απώλεια της περιοχής των 2.465 μονάδων θα φέρει την αγορά πιο κοντά στις 2.440–2.450 μονάδες, όπου θα φανεί αν οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν ξανά. Προς το παρόν, η μεγάλη εικόνα δεν έχει χαλάσει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο βαθμός δυσκολίας. Όσο ανεβαίνει η αγορά, τόσο πιο απαιτητική γίνεται η επόμενη κίνηση.

Τι μας λέει ο τζίρος

Ο τζίρος κοντά στα 241 εκατ. ευρώ είναι το βασικό μήνυμα της ημέρας. Δεν είχαμε μια υποτονική συνεδρίαση που απλώς έκλεισε οριακά αρνητικά. Είχαμε μια συνεδρίαση με πραγματικό χρήμα, με σημαντικές συναλλαγές και με μάχη σε επιμέρους τίτλους.

Αυτό μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Από τη μία, η αγορά έχει βάθος και απορροφά προσφορά χωρίς να καταρρέει. Από την άλλη, σε τόσο υψηλά επίπεδα, ο μεγάλος τζίρος χωρίς καθαρή ανοδική συνέχεια δείχνει ότι κάποιοι μειώνουν θέσεις. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι όμως προειδοποίηση ότι η αγορά δεν θα συνεχίσει να ανεβαίνει μηχανικά.

Με απλά λόγια, το ΧΑ παραμένει ισχυρό, αλλά όχι εύκολο. Η επόμενη φάση δεν θα κριθεί από το αν υπάρχουν αγοραστές. Υπάρχουν. Θα κριθεί από το αν οι αγοραστές μπορούν να απορροφήσουν τις ρευστοποιήσεις και να οδηγήσουν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες με πειστικό τρόπο.

Το μήνυμα της συνεδρίασης

Το σημερινό κλείσιμο δεν είναι αρνητικό με την κλασική έννοια. Είναι περισσότερο μια στάση αναμονής μετά από ανοδική προσπάθεια. Η αγορά δοκίμασε υψηλότερα, δεν τα κράτησε, αλλά δεν έδειξε και εικόνα αποσύνθεσης. Ο FTSE Large Cap έκλεισε θετικός, οι τράπεζες έμειναν οριακά ανοδικές, ο τζίρος ήταν ισχυρός και αρκετά βαριά χαρτιά συνέχισαν να συγκεντρώνουν ενδιαφέρον.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της ημέρας. Και όταν μια αγορά βρίσκεται κοντά σε ψυχολογικά επίπεδα όπως οι 2.500 μονάδες, το κλείσιμο μετρά περισσότερο από την ενδοσυνεδριακή εικόνα.

Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ζωντανή, αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση. Η αγορά θέλει νέο καταλύτη, είτε από εταιρικά νέα, είτε από τράπεζες, είτε από το διεθνές περιβάλλον, για να περάσει στο επόμενο σκαλοπάτι.

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε τη μέρα με οριακή πτώση στον Γενικό Δείκτη, αλλά με πολύ πιο ενδιαφέρουσα εσωτερική εικόνα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό -0,07%. Οι 2.500 μονάδες παραμένουν το μεγάλο εμπόδιο. Ο τζίρος δείχνει ότι το παιχνίδι παίζεται σοβαρά. Οι επιλεκτικές αγορές στα βαριά χαρτιά δείχνουν ότι δεν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Οι πιέσεις σε τράπεζες και βιομηχανικά blue chips δείχνουν όμως ότι η αγορά δεν δίνει πια εύκολα κέρδη.

Από εδώ και πέρα, το βασικό ερώτημα είναι καθαρό: θα λειτουργήσει η σημερινή υποχώρηση ως απλή ανάσα πριν από νέα επίθεση στις 2.500 μονάδες ή ως πρώτη ένδειξη ότι η αγορά χρειάζεται βαθύτερη διόρθωση πριν συνεχίσει;

Η απάντηση θα δοθεί στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις. Για την ώρα, το ΧΑ παραμένει ψηλά, ενεργό και επιλεκτικό. Όμως η εποχή των εύκολων ανοδικών κλεισιμάτων δείχνει να τελειώνει.