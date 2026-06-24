adobe-analytics:-Οι-διαδικτυακές-δαπάνες-στις-ΗΠΑ-φτάνουν-τα-8,3-δισεκ.-δολάρια-με-την-έναρξη-της-amazon-prime-day

Οι διαδικτυακές δαπάνες των αγοραστών την πρώτη ημέρα της Prime Day της Amazon αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, στα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλους τους λιανοπωλητές των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Adobe Analytics την Τετάρτη.

Η τετραήμερη εκδήλωση αγορών, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη και πραγματοποιείται νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, θα αποτελέσει μια δοκιμασία για την αγοραστική δύναμη των αγοραστών των ΗΠΑ, καθώς η εστίαση μετατοπίζεται σε βασικά αγαθά.

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Οι διαδικτυακές δαπάνες την Τρίτη ξεπέρασαν τις προβλέψεις της και σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη ημέρα ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι στιγμής το 2026, δήλωσε η Adobe.

Η εταιρεία δεδομένων επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της ότι οι λιανοπωλητές των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε διαδικτυακές δαπάνες ύψους 26,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της εκδήλωσης.

Η Adobe δήλωσε ότι οι πωλήσεις προήλθαν από κατηγορίες όπως ηλεκτρονικά είδη και συσκευές, εργαλεία και είδη βελτίωσης σπιτιού, αλλά και οι αγορές καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης αυξήθηκαν.

Οι εκπτώσεις αναμένεται να παραμείνουν στο εύρος 10% έως 24% που παρατηρήθηκε την πρώτη ημέρα, δήλωσε η Adobe.

Η πρόβλεψη της Adobe βασίζεται σε ανάλυση 1 τρισεκατομμυρίου επισκέψεων σε ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου λιανικής στις ΗΠΑ, καλύπτοντας 100 εκατομμύρια μονάδες αποθήκευσης και 18 κατηγορίες προϊόντων.

- Reuters