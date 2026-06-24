atlantic-see:-Συμφωνία-9-δισ.-δολαρίων-με-τη-venture-global-για-20-χρόνια

Η συμφωνία περιλαμβάνει τον διπλασιασμό των ποσοτήτων αερίου που θα αγοράζει από το 2030 και επί 20 έτη η Atlantic See από την αμερικανική Venture Global.

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Συμφωνία ύψους 9 δισ. δολαρίων για την πώληση 1,5 δισ. κυβικών μέτρων αμερικανικού φυσικού αερίου ετησίως από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας στην Αλβανία και τη Βοσνία, αρχής γενομένης από το 2030, ανακοίνωσε σήμερα η Atlantic See, κοινή εταιρεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του ομίλου AKTOR, σε συνέντευξη Τύπου παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Τετ α τετ AKTOR – DFC δια χειρός Γκιλφόιλ

Η συμφωνία περιλαμβάνει τον διπλασιασμό των ποσοτήτων αερίου που θα αγοράζει από το 2030 και επί 20 έτη η Atlantic See από την αμερικανική Venture Global (σε σχέση με το αρχικό συμβόλαιο που είχε υπογραφεί το Νοέμβριο) και την πώληση ποσοτήτων ύψους 1 δισ. κυβικών μέτρων το χρόνο στην Αλβανία και 500 εκατ. κ. μ. στη Βοσνία.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου για τον εφοδιασμό των χωρών της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, είναι μια υποδομή που θα μείνει και μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ασφάλεια εφοδιασμού των χωρών της περιοχής. «Η Ελλάδα παίζει κεντρικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Δημιουργούνται νέες προοπτικές, φυσικό αέριο από την Κύπρο θα εισάγεται υγροποιημένο στην ευρωπαϊκή αγορά, σε λίγα χρόνια μπορεί και η Ελλάδα να είναι παραγωγός φυσικού αερίου. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική, ο κάθετος διάδρομος θα παίζει καθοριστικό ρόλο», τόνισε.

Η κα Γκιλφόιλ επεσήμανε ότι η συμφωνία ενδυναμώνει τη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ και ότι δεν έχει μόνο επιχειρηματική διάσταση, αλλά υποστηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη. Επίσης όπως είπε, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και είναι θετική για τις ΗΠΑ αλλά και τις χώρες της περιοχής που αποκτούν περισσότερες επιλογές, ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ανέφερε ότι Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν στη διαμόρφωση ασφαλούς, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές εφοδιασμού, πρόσθεσε, δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα σταθερότητας, ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σε υποδομές και διασυνδέσεις που της δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργεί ως πύλη για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, τόνισε ότι η συμφωνία έχει εθνικό χαρακτήρα, καθώς υποστηρίζεται, τόσο από την αμερικανική, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ ανέφερε ότι θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση συμφωνιών προμήθειας αερίου και σε άλλες χώρες της περιοχής με τις οποίες έχουν γίνει κατ’ αρχήν συζητήσεις.