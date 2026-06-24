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    bally’s-intralot:-Αγορά-2,259-εκατ.-μετοχών-από-την-deutsche-bank
    Bally’s Intralot: Αγορά 2,259 εκατ. μετοχών από την Deutsche Bank

    Bally’s Intralot: Αγορά 2,259 εκατ. μετοχών από την Deutsche Bank

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 2.259.585 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,121% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

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    Σε απόκτηση 2.259.585 μετοχών της Bally’s Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,202891 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.718.034,23 ευρώ, προχώρησε η Deutsche Bank κατά την χρονική περίοδο από 17/6/2026 έως 23/6/2026.

    Οι συναλλαγές έγιναν ως ακολούθως:

    Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 2.259.585 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,121% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

    Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

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