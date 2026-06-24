Eurobank: Απέκτησε το Πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας

Η Eurobank απέκτησε το Σήμα Διαφορετικότητας, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που στοχεύει στην αναγνώριση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στις δραστηριότητές τους.

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Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης του Υπουργείου, με εκπρόσωπο της Τράπεζας την Group Chief Human Resources Officer Νατάσσα Πασχάλη.

Το Σήμα Διαφορετικότητας είναι η πρώτη οργανωμένη κρατική πρωτοβουλία που αξιολογεί και επιβραβεύει τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και την πρόληψη των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Η αξιολόγηση διενεργείται με βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που σχετίζονται με τις πρακτικές συμπερίληψης και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και η υιοθέτηση θετικών πρακτικών ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον μέσω ενός δομημένου μηχανισμού αξιολόγησης και επιβράβευσης.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Eurobank για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο σεβασμός, η συνεργασία και οι ίσες ευκαιρίες είναι θεμελιώδη στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας. Αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή των εργαζομένων της Τράπεζας, οι οποίοι καθημερινά διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον που αξιοποιεί τη διαφορετικότητα ως πηγή δημιουργικότητας, ανάπτυξης και προόδου.

Η πολιτική της τράπεζας σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη αναδεικνύει τις εταιρικές αξίες, αρχές και δεσμεύσεις που προάγουν ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να διακριθούν, χωρίς διακρίσεις βάσει χαρακτηριστικών, ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σωματικών ή κινητικών προβλημάτων, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικού και οικονομικού υποβάθρου ή άλλων χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Eurobank για την απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας. Σε έναν τομέα που σχετίζεται άμεσα με την εμπιστοσύνη, την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η ισότητα και η συμπερίληψη πρέπει να αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, στη στήριξη των εργαζομένων της, στις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και στο σχηματισμό ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η διάκριση αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που υπήρξαν υποκείμενες σε συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και απέδειξαν ότι εφαρμόζουν πολιτικές συμπερίληψης στην πράξη».

Η Νατάσσα Πασχάλη, Group Chief Human Resources Officer της Eurobank, δήλωσε: «Η απόκτηση του Σήματος Διαφορετικότητας είναι μια σημαντική αναγνώριση της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος.

Αυτή η διάκριση ανήκει στους ανθρώπους της Eurobank, οι οποίοι καθημερινά συνδιαμορφώνουν μια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας και συμπερίληψης. Ευχαριστούμε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για αυτή την πρωτοβουλία και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ουσιαστικές δράσεις που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή, την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για όλους».

Το Σήμα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της δράσης «Επίγνωση της Διαφορετικότητας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.