ft:-Το-Κατάρ-επανέρχεται-στην-παραγωγή-lng-μέσα-στις-επόμενες-εβδομάδες

Η QatarEnergy διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη μονάδα εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Ρας Λαφάν, ωστόσο σταμάτησε την παραγωγή λόγω των ιρανικών επιθέσεων στις αρχές Μαΐου.

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Στους κανονικούς ρυθμούς παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σχεδιάζει να επανέλθει το Κατάρ εντός εβδομάδων, από τα τμήματα των εγκαταστάσεών του που δεν έχουν υποστεί ζημιές σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι στους Financial Times.

Σημειώνεται, πως η QatarEnergy διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη μονάδα εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Ρας Λαφάν, ωστόσο σταμάτησε την παραγωγή λόγω των ιρανικών επιθέσεων στις αρχές Μαΐου που προκάλεσαν ζημιές σε δύο γραμμές παραγωγής που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης.

Η εταιρεία προετοιμάζεται πλέον για την επανεκκίνηση της λειτουργίας, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σηματοδοτούν πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του στενού.

«Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η παραγωγή θα επανέλθει στο φυσιολογικό, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι στους FT. «Οι ομάδες μας έχουν ήδη κινητοποιηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες. Η QatarEnergy προετοιμάζεται για την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας, μόλις η κατάσταση στο στενό ομαλοποιηθεί».

Η επανέναρξη της παροχής LNG από το Κατάρ θα συμβάλει στην ανακούφιση της παγκόσμιας κρίσης εφοδιασμού. Το Κατάρ κατάφερε να εξάγει λίγες αποστολές από τον Περσικό Κόλπο προς αγοραστές στην Ασία, αποκρύπτοντας τη θέση των δεξαμενόπλοιων ως μέτρο ασφαλείας, αλλά οι παραδόσεις αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από το κανονικό.