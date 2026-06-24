mε-μεικτά-πρόσημα-στους-βασικούς-της-δείκτες-έκλεισε-η-wall-street

Mε μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να αναμένουν τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Micron Technology μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq έκλεισε με πτώση 0,43% στις 25.476,64 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,10% στις 7.358,22 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 182,06 μονάδες ή 0,35%, κλείνοντας στις 51.848,90 μονάδες.

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Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 4,33%, κλείνοντας στα 73,74 δολάρια ανά βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από τις πρώτες επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε πτώση 3,92%, κλείνοντας στα 70,34 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να πέφτει κάτω από το 4,5%.

Πιέσεις δέχθηκε και ο ενεργειακός κλάδος. Οι μετοχές των Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips και SLB σημείωσαν απώλειες άνω του 2%, ενώ το ETF State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) υποχώρησε περισσότερο από 1%.

Η μετοχή της Micron περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών της, ωστόσο έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,3%, ενώ η Sandisk, επίσης εταιρεία του κλάδου τσιπ μνήμης, υποχώρησε κατά 2,5%. Οι δύο μετοχές είχαν καταγράψει πτώση 13% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Άλλες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η AMD (Advanced Micro Devices), έκλεισαν επίσης ελαφρώς χαμηλότερα.

Η Micron αναμενόταν να ανακοινώσει τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet εκτιμούσαν κέρδη 20,83 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα ύψους 35,75 δισ. δολαρίων.

Οι κινήσεις της Τετάρτης ακολούθησαν τη σημαντική διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο που είχε οδηγήσει χαμηλότερα τον S&P 500 και τον Nasdaq την Τρίτη. Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών που σχετίζονται με τη βιομηχανία ημιαγωγών, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να κλείνει την προηγούμενη ημέρα με απώλειες 7%.

«Η πτωτική κίνηση στις τεχνολογικές μετοχές αποτελεί μια υγιή διόρθωση, καθώς πολλές από αυτές είχαν φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Ρικ Γκάρντνερ, επικεφαλής επενδύσεων της RGA Investments. «Η υποχώρηση υποδηλώνει ότι οι επενδυτές συνειδητοποιούν πως οι προσδοκίες για τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθιστώντας δυσκολότερη την υπέρβασή τους όταν ξεκινήσει ξανά η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τον Ιούλιο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναπροσαρμογή των προσδοκιών».

Η Micron έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο μέσα στο 2026, με τη μετοχή της να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα και να κλείνει την Τρίτη στα 1.051,77 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Freedom Capital Markets, προειδοποίησε ότι η μετοχή ενδέχεται να υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όπως ανέφερε, θα μπορούσε να υποχωρήσει «έως τα 1.000 δολάρια. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως μεγάλη πτώση, αλλά είναι ένα επίπεδο που οι επενδυτές θα παρακολουθούν καθώς η μετοχή επανέρχεται πιο κοντά στον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών».

Τέλος, η μετοχή της Alphabet εξάλειψε τα αρχικά της κέρδη και έκλεισε με πτώση 0,2%, μετά την ανακοίνωση της S&P Global ότι η εταιρεία θα αντικαταστήσει σύντομα τη Verizon στον δείκτη Dow Jones