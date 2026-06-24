wall-street:-Υποχώρηση-για-s&p-500-και-nasdaq-λόγω-«πιέσεων»-σε-ενέργεια-και-τεχνολογία

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Τετάρτη (24/6) αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς η μετοχή της Micron Technology κατέγραψε απώλειες, με τους επενδυτές να αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς σημείωσε μικρή πτώση 0,09% κλείνοντας στις 7,359.11 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,43% στις 25,476.64 μονάδες. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,35% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 51,846.83 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την καθοδική τους πορεία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, υποχώρησαν κατά 3% στα περίπου 74 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, πριν από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 3% στα περίπου 70 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική πορεία υποχωρώντας κατά 3,43% στα 4,007.05 δολάρια η ουγγιά.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, ακολουθώντας την πτώση του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί κάτω από το 4,5%.

Επισημαίνεται ότι «πιέσεις» δέχθηκε και ο ενεργειακός κλάδος. Ειδικότερα, οι μετοχές των Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips και SLB κατέγραψαν απώλειες άνω του 2%, ενώ το ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) υποχώρησε σχεδόν κατά 2%.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Micron σημείωνε πτώση σχεδόν 6%, ενώ η Sandisk, που δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο των μνημών, υποχωρούσε κατά περίπου 5%. Και οι δύο μετοχές είχαν καταγράψει απώλειες 13% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Πτωτικά κινήθηκαν και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Advanced Micro Devices (AMD).

Η Micron αναμένεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet, η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη 20,83 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα ύψους 35,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι σημερινές κινήσεις ακολουθούν το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που έπληξε τον τεχνολογικό κλάδο την Τρίτη (23/6), οδηγώντας σε πτώση τόσο τον S&P 500 όσο και τον τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq. Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών που συνδέονται με τον κλάδο των ημιαγωγών, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να κλείνει τη συνεδρίαση με απώλειες 7%.

«Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών αποτελεί μια υγιή διόρθωση, καθώς πολλές από αυτές είχαν φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Ρικ Γκάρντνερ, επικεφαλής επενδύσεων της RGA Investments.

Όπως εξήγησε, «η διόρθωση δείχνει ότι οι επενδυτές συνειδητοποιούν πως οι προσδοκίες για τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την υπέρβασή τους όταν ξεκινήσει εκ νέου η περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τον Ιούλιο. Θα χαρακτηρίζαμε αυτή την κίνηση ως αναπροσαρμογή των προσδοκιών της αγοράς».

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Micron έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο το 2026, φτάνοντας τη Δευτέρα σε νέο ιστορικό υψηλό και κλείνοντας την Τρίτη στα 1.051,77 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Freedom Capital Markets, προειδοποίησε ότι η μετοχή ενδέχεται να υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όπως ανέφερε, η τιμή της θα μπορούσε να διολισθήσει έως τα 1.000 δολάρια ανά μετοχή. «Αυτό ακούγεται σαν μια μεγάλη διόρθωση, όμως είναι ένα επίπεδο που οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά, καθώς η μετοχή αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με τον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών», σημείωσε.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι στους κερδισμένους της ημέρας βρέθηκε η Alphabet, με τη μετοχή της να ενισχύεται περίπου κατά 1%, μετά την ανακοίνωση της S&P Global ότι η εταιρεία θα αντικαταστήσει σύντομα τη Verizon στο δείκτη Dow Jones.